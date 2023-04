Donjons et Dragons : l'honneur des voleurs est sorti au cinéma ce mercredi 12 avril 2023. Que pensent les critiques du film ? Peut-on le voir si on n'a jamais joué au jeu de rôle ?

[Mis à jour le 12 avril 20203 à 10h34] Adapter le vaste univers de Donjons et Dragons au cinéma est toujours un pari risqué. Mais la nouvelle version grand écran du célèbre jeu de rôle, Donjons & Dragons : l'honneur des voleurs sorti ce mercredi 12 avril 2023 dans les salles obscures, semble avoir réussi le pari de séduire la critique mais également le public. Sur Allociné, le long-métrage récolte la note presse moyenne de 3,1/5 (18 titres) tandis que les spectateurs (179) lui ont donné la note de 3,9/5. La critique spécialisée salue une "superproduction qui, tout en respectant les codes de la fantasy, l'enrobe d'une sérieuse couche d'humour et d'autodérision, sans oublier plusieurs impressionnantes scènes d'action" (Le Parisien), "un pur divertissement" (Télé 2 semaines) et un film qui permet aussi aux "néophytes de se plonger dans cet univers dense et coloré avec une facilité déconcertante" (Télé Loisirs). La presse moins convaincue déplore cependant que le film rentre trop dans les codes du blockbuster actuel, faisant des rapprochements entre Donjons et Dragons et les productions du MCU. Un film qui vaut le coup d'oeil, donc, et bien plus que le film détesté sorti en 2000.

Donjons et Dragons est ce qu'on appelle un jeu de rôle. Sorti dans les années 1970, il permet à des joueurs, incarnant des personnages de leur invention, de se réunir autour d'une table et de vivre des aventures héroïques et souvent rocambolesques dans un univers médiéval-fantastique. Très apprécié, le jeu connaît un regain de popularité ces dernières années depuis que des créateurs divers ayant connu les joies du JDR à l'époque y font référence dans leurs propres créations. On pensera ici à Stranger Things qui ne fait aucun secret de ses inspirations, allant jusqu'à faire intervenir des monstres issus de la mythologie D&D. Les nombreuses émissions web de rôlistes dont Critical Role aux Etats-Unis ou bien La Bonne Auberge en France participent également du nouvel élan vers les jeux de rôle en général et Donjons et Dragons en particulier.

Déjà plusieurs adaptations pour Donjons et Dragons

Notons que c'est loin d'être la première fois que Donjons & Dragons tente une adaptation filmée. En l'an 2000, un film réalisé par Courtney Solomon et porté par Justin Whalin (Loïs et Clark) et Jeremy Irons (Faux-semblant, Batman v Superman) était déjà sorti mais n'avait clairement pas trouvé son public. Le film, visuellement ringard dès sa sortie, n'est pas rentré dans ses frais et est peu à peu tombé dans l'oubli. Pour autant, il a connu deux suites, destinées au petit écran, en 2005 et 2013. Toujours du côté de la télévision, Donjons & Dragons avait également été adapté dans une série animée intitulée Le Sourire du dragon de 1983 à 1985.