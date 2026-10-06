La suite du film "Batman" risque de connaître un nouveau retard après le retrait du réalisateur.
La production de The Batman 2, suite du film d'action porté par Robert Pattinson sorti en 2022, ne cesse de connaître des difficultés. Alors que le film devait initialement sortir en octobre 2026, les studios Warner Bros ont repoussé plusieurs fois la sortie du film. Le tournage avait débuté, pour permettre une sortie en février 2028, avant un nouveau coup du sort : le réalisateur a dû se mettre en retrait pour se concentrer sur des "problèmes personnels familiaux".
"La production de The Batman : partie 2 a été mise en pause temporairement pendant que Matt Reeves se concentre sur des problèmes familiaux", a déclaré DC Studio dans un communiqué de presse. "Matt a le soutien total de DC Studios, et nous avons hâte de poursuivre bientôt ce projet."
The Batman : partie 2 est la suite du film The Batman, avec Robert Pattinson, sorti en mars 2022. L'acteur britannique à l'affiche de nombreux films cette année (The Drama, L'Odyssée, Primetime et prochainement Dune : partie 3) est bel et bien de retour dans la peau du justicier masqué, aux côtés de Sebastian Stan (Harvey Dent), Scarlett Johansson (possiblement dans le rôle de l'épouse d'Harvey Dent), Colin Farrell (le Pingouin), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (James Gordon) et Brian Tyree Henry.
Pour l'heure, on en sait peu sur l'intrigue de cette suite, si ce n'est qu'elle verra possiblement l'affrontement entre Batman et Double Face (Harvey Dent). "C'est très ambitieux", a déclaré Robert Pattinson au micro de Collider à propos de The Batman, partie 2. "Le premier était déjà différent des précédents films sur Batman, et le second le sera encore. C'est un vrai tournant par rapport au premier film, mais il arrive tout de même à en garder certains éléments. C'est vraiment très ambitieux et j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler."
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