BARBIE FILM. Porté par Margot Robbie et Ryan Gosling, le film "Barbie" de Greta Gerwig promet d'être le phénomène de l'été, à en croire par sa nouvelle bande-annonce étonnante.

[Mis à jour le 26 mai 2023 à 15h24] Un film Barbie, vraiment ? Sur le papier, la proposition de Greta Gerwig a de quoi surprendre les cinéphiles. Mais à mesure que la promotion du film avance et que les bande-annonces se succèdent, force est de reconnaître que le long-métrage sera peut-être l'un des phénomènes de cet été 2023, et probablement une surprise pour grands nombres de spectateurs qui peuvent s'attendre à un film enfantin rose bonbon.

D'après la nouvelle bande-annonce du film, visible ci-dessous, c'est une vraie réflexion sur le passage de l'enfance à l'âge adulte des jeunes filles qui déconstruit au passage les clichés du patriarcat, que promet le film Barbie. La poupée incarnée par Margot Robbie est en pleine crise existentielle et s'interroge sur sa propre valeur, aux côtés d'un Ryan Gosling qui semble s'éclater dans ce rôle à contre-emploi d'un Ken benêt. Une myriade de guests stars vient compléter le tableau et servir le film avec humour. Rappelons également que le film est signé Greta Gerwig, à qui l'on doit déjà les excellents Lady Bird et Les filles du docteur March. C'est en tout cas ce que promet la nouvelle bande-annonce partagée par Warner Bros et visible ci-dessous. On a désormais hâte que vienne le 19 juillet pour découvrir ce nouveau film.

fiche film

Barbie est un film réalisé par Greta Gerwig qui fait partie des films attendus à l'été 2023. Ce long-métrage en live action suit les aventures d'une poupée qui se retrouve à partir à l'aventure et découvrir le monde réel, accompagnée de Ken. Au casting, les spectateurs reconnaîtront Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux.

Le film Barbie doit sortir au cinéma le 19 juillet 2023 en France. L'occasion de découvrir cette adaptation de la poupée culte, qui promet également de se moquer et tordre le coup à bon nombre de clichés. Au casting également, une myriade de stars : America Ferrera, Will Ferrel, Issa Rae, Simu Liu, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Nicola Coughlan, Helen Mirren, Dua Lipa ou encore Michael Cera et Kate McKinnon font une apparition. Toutes les informations sur le film sont à retrouver ci-dessous.

Synopsis - A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken. Une poupée Barbie, jugée comme n'étant pas suffisamment parfaite, part à l'aventure dans notre monde.