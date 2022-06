BARBIE FILM. Le tournage du film Barbie, avec Ryan Gosling et Margot Robbie, se déroule actuellement en Californie. Date, premières photos... Tout savoir.

Barbie et Ken ont droit à leur premier film en live action. Le tournage se déroule actuellement en Californie, avant la sortie du film au cinéma, prévue pour le 19 juillet 2023. Des clichés de Margot Robbie et Ryan Gosling en costumes fluos ont été immortalisés pour l'occasion, alors qu'une séquence de roller était immortalisée. On a également pu apercevoir America Ferrera et Will Ferrel se prêter à l'exercice pour les besoins du long-métrage.

Le film Barbie est réalisé par Greta Gerwig, réalisatrice connue pour la dernière adaptation des Filles du docteur March ou encore Lady Bird. Il y a fort à parier que ce live action sur la célèbre poupée prendra le contre-pied du personnage que l'on a l'habitude de connaître. Au casting, Margot Robbie -qui tient le premier rôle- et Ryan Gosling donneront la réplique à Issa Rae (Insecure), Hari Nef (You), Simu Liu (Shang-Chi), Ncuti Gatwa (Sex Education, Doctor Who), America Ferrera (Superstore, Ugly Betty), Kate McKinnon ou encore Will Ferrell, Emma Mackey, Saoirse Ronan et Michael Cera.

© London Entertainment/Shutterstoc/SIPA (publiée le 29/06/2022)

Synopsis - Une poupée Barbie, jugée comme n'étant pas suffisamment parfaite, part à l'aventure dans notre monde.