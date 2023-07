BARBIE FILM. Margot Robbie et Ryan Gosling sont les têtes d'affiches du film Barbie de Greta Gerwig, à voir en salles ce mercredi. On vous explique pourquoi ce film est particulièrement attendu.

[Mis à jour le 17 juillet 2023 à 10h12] Le film Barbie est à découvrir ce mercredi 19 juillet 2023 dans les salles de cinéma françaises. Réalisé par Greta Gerwig, cette comédie pop et rose bonbon suscite de grosses attentes de la part des fans de la cinéaste, de la poupée Mattel, ou des curieux qui se sont laissés séduire par la bande-annonce décalée du long-métrage.

En effet, il ne s'agit pas d'un film Barbie proposant des adaptations en live action des aventures de la poupée. Enfin si, mais pas que. Car le personnage incarné par Margot Robbie va se retrouver confrontée au monde réel et à des questionnements existentiels sur sa place dans le monde. A ce titre, la chanson "What was I made for" dévoilée par Billie Eillish à l'occasion del a sortie de cette comédie, est évocatrice.

Par ailleurs, rappelons que le film est constitué d'un casting exemplaires, Margot Robbie et Ryan Gosling sont particulièrement connus pour leurs filmographie exigeante, et qu'il est réalisé par Greta Gerwig, connue pour les films coming of age féminins Lady Bird et Les filles du docteur March. On est loin du rose bonbon édulcoré de Barbie, ce qui laisse à penser que le long-métrage aura plus de choses à raconter que ce que son titre peut laisser penser. On en saura plus le 19 juilllet !

Les premiers spectateurs et médias ont ainsi pu partager leurs avis sur le film Barbie. Et ces premières critiques sont presque unanimes : le long-métrage est la réussite espérée : un internaute le qualifie de "sincère et hilarant, divertissant, attachant et magique". This Week Media emploie le qualificatif de "triomphe" : "un scénario parfait soutenu par de très bonnes performances d'acteurs, en particulier de la part de Ryan Gosling". "Greta Gerwig a créé un film qui est non seulement magnifique à voir, mais aussi poignant, intelligent et hilarant." Pour d'autres, le film Barbie est immédiatement à ranger dans la catégorie des "classiques" du cinéma.

Certains spectateurs émettent des réserves au niveau du scénario du film, notamment sur des personnages qui ne sont pas assez fouillés : "Barbie n'est pas le grand film que j'espérais au regard des sujets abordés, mais ça reste un film très bien fait, audacieux avec une patte et une vision très marquées, à tel point que je me suis souvent demandé comment un tel film pouvait exister." En France, il est possible de voir Barbie au cinéma dès le 19 juillet 2023.

fiche film

Barbie est un film réalisé par Greta Gerwig qui fait partie des films attendus à l'été 2023. Ce long-métrage en live action suit les aventures d'une poupée qui se retrouve à partir à l'aventure et découvrir le monde réel, accompagnée de Ken. Au casting, les spectateurs reconnaîtront Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux. L'occasion de découvrir cette adaptation de la poupée culte, qui promet également de se moquer et tordre le coup à bon nombre de clichés. Au casting également, une myriade de stars : America Ferrera, Will Ferrel, Issa Rae, Simu Liu, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Nicola Coughlan, Helen Mirren, Dua Lipa ou encore Michael Cera et Kate McKinnon font une apparition. Toutes les informations sur le film sont à retrouver ci-dessous.

Le film Barbie est l'un des trois films les plus attendus de l'été 2023, avec Mission : Impossible - Dead Reckoning partie 1 le 12 juillet et Oppenheimer. Le film de Christopher Nolan sort le même jour que le film Barbie, donnant lieu à une amusante rivalité sur les réseaux sociaux. Les deux longs-métrages sortent en France au cinéma le mercredi 19 juillet 2023.

Synopsis - A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken. Une poupée Barbie, jugée comme n'étant pas suffisamment parfaite, part à l'aventure dans notre monde.