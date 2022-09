AMSTERDAM FILM. Le prochain film de David O. Russell, avec Margot Robbie et Christian Bale au casting sort le 1er novembre en France.

Amsterdam est le dernier film de David O. Russel, réalisateur d'American Bluff et Happiness Therapy. Et comme à son habitude, le réalisateur s'est entouré d'un casting cinq étoiles : Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Christian Bale, Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek ou encore Michael Shannon, Taylor Swift, Chris Rock et John David Washington figurent au sein de la distribution de ce long-métrage.

Amsterdam est actuellement en fin de production et doit sortir en France le 1er novembre 2022. Le long-métrage plonge les spectateurs au cœur des années 1930, alors que trois amis sont témoins d'un meurtre. Ils deviennent alors les suspects principaux, et se retrouvent au cœur de l'une des affaires les plus choquantes des Etats-Unis. Ci-dessous, découvrez la bande-annonce du film Amsterdam.

