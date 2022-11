AMSTERDAM FILM. Le film avec Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington est sorti ce mardi 1er novembre 2022.

[Mis à jour le 1er novembre 2022 à 9h00] Le dernier film de David O. Russel, Amsterdam, fait partie des sorties cinéma du mardi 1er novembre 2022. Ce long-métrage réunit un casting cinq étoiles au casting, de Margot Robbie à Christian Bale, en passant par Robert de Niro, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Zoe Saldana, John David Washington ou encore Chris Rock et Taylor Swift. Cette comédie dramatique sur l'amitié plonge également le public dans l'ambiance des années 1930. Valerie Voze (Margot Robbie) représente les artistes et femmes intellectuelles de l'époque, tandis que Burt (Christian Bale) et Harold (John David Washington) ont servi dans un régiment ségrégé qui a véritablement existé durant la Première Guerre mondiale, le Harlem Hell Fighters Regiment.

Le film Amsterdam s'est surtout inspiré, pour le personnage de Robert de Niro, de l'histoire vraie vécue par Smedley Butler. Cet ancien général du Corps des Marines s'est illustré non seulement par ses faits d'armes, mais aussi par sa dénonciation d'un vaste complot. Il a en effet affirmé en 1934 avoir été choisi pour prendre la tête d'une armée de 500 00 hommes dont le but était d'assassiner le Président Franklin Roosevelt afin d'instaurer le fascisme à la tête des Etats-Unis. Il affirme avoir refusé cette "offre" et l'a dénoncée publiquement. La Chambre des Représentants a toutefois refusé de poursuivre les personnes qui auraient été impliquées, et notamment de grandes fortunes de Wall Street et de l'industrie américaine.

Synopsis - Dans les années 1930, trois amis sont les témoins d'un meurtre et deviennent eux-mêmes des suspects. Ils ne se doutent pas être au cœur d'une affaire qui les dépasse complètement.