EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE. Réalisé par les Daniels, Everything everywhere all at once a été le succès surprise du box-office américain mais aussi du côté des critiques.

[Mis à jour le 29 août 2022 à 10h42] Everything Everywhere all at once a été le succès inattendu du printemps 2022 aux Etats-Unis. Il aura toutefois fallu attendre plus de cinq mois avant de pouvoir découvrir le film phénomène de l'année en France. Le long-métrage réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert (surnommés "les Daniels"), avec Michelle Yeoh au casting, fait partie des sorties cinéma du 31 août 2022. Et il pourrait également créer l'événement en France, après avoir fait un carton critique et public à l'international.

Everything Everywhere all at once a tout pour être un carton. Après Marvel, ce long-métrage explore à nouveau le concept de multivers avec une immigrée chinoise vieillissante, qui doit sauver le monde en explorant les réalités alternatives et les vies qu'elle aurait pu mener. Ce film d'action et de science-fiction avait un budget d'environ 25 millions de dollars. Il est largement rentré dans ses frais, puisqu'il a récolté, pour le moment, 97 millions de dollars au box-office mondial.

Les critiques sont également conquises : sur IMDB, Everything Everywhere all at once obtient la note de 8,2/10. L'agrégateur de critiques américaines Rotten Tomatoes lui accorde de son côté 95% d'avis positifs de la part de la presse et 89% de la part des spectateurs. Le Parisien estime même qu'il est "aussi original que fou et phénoménal", rien de moins. Beaucoup d'observateurs militent également pour que Michelle Yeoh ait, au moins, une nomination aux Oscars pour son interprétation dans le film. Il faut désormais attendre sa sortie dans les salles de cinéma pour savoir si le public français répondra, lui aussi, présent.

Synopsis - Alors que sa vie est particulièrement difficile, Evelyn Wang se retrouve à explorer les mondes parallèles où elle découvre toutes les vies qu'elle aurait pu mener.

Everything Everywhere all at once est sorti aux Etats-Unis le 25 mars 2022. Il aura fallu attendre de nombreux mois pour que le public français le découvre à son tour. Le film des Daniels sort en France le mercredi 31 août 2022, soit plus de cinq mois après sa sortie et son succès outre-Atlantique.