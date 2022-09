SANS FILTRE. Le film de Ruben Östlund, qui a obtenu la Palme d'or au dernier Festival de Cannes, est sorti au cinéma ce mercredi 28 septembre 2022. L'avis des critiques.

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 9h40] Sans filtre a obtenu la Palme d'or au Festival de Cannes, en mai 2022. Le film réalisé par Ruben Östlund fait partie des sorties cinéma de ce mercredi 28 septembre 2022. Cette satire plonge le spectateur au coeur d'une croisière de luxe qui tourne mal, au grand malheur des riches passagers et de l'équipage. Le culte de l'apparence, le consumérisme, les réseaux sociaux et l'industrie du loisirs sont ici violemment critiquées. Mais comme le précédent film du cinéaste suédois (The Square, également récompensé de la Palme d'Or en 2017), cette comédie divise la critique entre les conquis et les déçus.

Sans filtre possède la patte caractéristique de Ruben Östlund : "dialogues et situations féroces", "mise en scène soignée" (Le Parisien), qui fait "feu sur le politiquement correct" (Le Figaro). En proposant une critique du monde de l'apparence et de notre système de consommation, le propos du long-métrage peut être perçu comme "une comédie désopilante et cruelle" (Elle), "décapant, clivant, glaçant, hilarant" (La Voix du Nord) ou "faussement subversif" (Les Inrocks). Le magazine spécialisé dans le cinéma Première émet davantage de réserves : s'il félicite le réalisateur pour son "sens comique imparable et sa puissance sarcastique", le critique déplore "que sa farce s'étire exagérément à travers des séquences scandées de lents grincements, et qu'il étale des gags parfois éculés". Les Cahiers du cinéma reprochent, de leur côté, un manque de finesse au long-métrage. Si vous avez aimé The Square, vous apprécierez certainement le style de Sans Filtre. Sinon, il vaut mieux passer son tour. Et si vous ne connaissez pas le cinéma du réalisateur suédois, la sortie cinéma de la Palme d'or vaut le coup d'essayer pour se faire son propre avis.

Synopsis - Un couple de mannequins et influenceurs est invité sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événements prennent une tournure inattendue lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. Sans filtre a obtenu la Palme d'or au Festival de Cannes 2022.