Avec pas moins de 11 nominations aux César 2023, la comédie L'innocent de Louis Garrel fait figure de favori. Où peut-on découvrir le film ?

Avec 11 nominations aux César, L'Innocent de Louis Garrel fait la course en tête au nombre de nominations pour cette édition 2023, événement d'autant plus notable que le film est une comédie. Présenté hors compétition au Festival de Cannes 2022, le long-métrage jouit donc du plus grand nombre de nominations aux César 2023, notamment dans les catégories reines. Reste désormais à savoir si le film va capitaliser sur cette dynamique et concrétiser l'essai. Ce nombre de nominations vous a-t-il donné envie de regarder le long-métrage ? Le film est d'ores et déjà vendu en DVD ou en BluRay chez la plupart des revendeurs.

Si vous cherchez plutôt à regarder L'Innocent en ligne via les plateformes de streaming, sachez que le film, sorti en mai 2022, n'est pour l'instant disponible qu'en VOD à l'achat ou encore en location. On l'a par exemple vu chez Canal VOD, sur Google Play ou sur Apple TV. Il vous en coûtera entre 3,99€ et 9,99€ suivant la modalité que vous souhaitez adopter, entre la location simple et l'achat.

Synopsis - Après avoir rencontré un détenu en prison, Sylvie décide de l'épouser. Apprenant la nouvelle, son fils Abel devient fou de rage, connaissant les mauvais choix précédents de sa mère. Il décide de protéger cette dernière avec l'aide de sa meilleure amie, et de suivre Abel dans ses mouvements. Il comprend très vite que celui-ci prépare un nouveau coup : braquer un camion contenant du caviar. Et selon lui il s'agit d'une occasion en or, sans risque, puisque le chauffeur a toujours les mêmes habitudes dans le même restaurant. Mais lorsque l'occasion s'annonce trop belle, il y a toujours le risque qu'un imprévu complique l'affaire...