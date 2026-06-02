"Aftersun" de Charlotte Wells est sorti le 1er février 2023 au cinéma avec Paul Mescal, qui a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur.

Réalisé par Charlotte Wells, Aftersun est un long-métrage américano-britannique a remporté le Grand prix et le Prix de la critique lors du dernier festival de Deauville, ainsi que le Prix French Touch du Jury de la Semaine de la critique lors du Festival de Cannes 2022. Paul Mescal a même été nommé à l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle, sans toutefois le remporter.

Sorti le 1er février 2023, Aftersun suit les vacances de Sophie avec son père dans une station balnéaire de Turquie. Des années plus tard, devenue trentenaire, elle tente de réconcilier le souvenir qu'elle a de son père et ce qu'il se passait réellement sous ses yeux d'enfant.

Aftersun est probablement l'un des plus beaux film sorti au début année 2023. En alternant entre passé et présent, Charlotte Wells brosse le portrait d'une relation tendre et intimiste entre un père et sa fille, tout en s'interrogeant sur le regard que l'on porte sur ses souvenirs (et ses parents) une fois adulte : qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'on aurait dû voir ? Qu'est-ce que l'adulte comprend que l'enfant ne comprenait pas ? Grâce à une mise en scène fine et créative, la réalisatrice signe avec Aftersun un film déchirant qu'il faut absolument voir.

Une scène déchirante qui reste en mémoire des années après

La scène finale est particulièrement mémorable et constitue l'une des plus belles et les plus bouleversantes que l'on a pu voir au cours de l'année 2023. Attention, spoilers : dans les dernières minutes du film, on peut voir le père incarné par Paul Mescal, souffrant depuis le début du film d'un profond mal-être existentiel, danse sur la chanson "Under Pressure" de Queen et David Bowie (qui illustre parfaitement la relation entre les personnages). Passé et présent s'entrechoquent, alors que Sophie, adulte, danse avec le souvenir de son père (dont on comprend qu'il est probablement parti peu de temps après ces dernières vacances père-fille), essaie désespérément de le retenir, consciente qu'elle ne le reverra probablement plus après. Un moment d'une force cinématographique à couper le souffle qui reste gravé dans les mémoires.

Synopsis - La barre fatidique des 30 ans approche pour Sophie. Peu avant son anniversaire, elle se remémore les vacances qu'elle a passé vingt ans auparavant aux côtés de son père, dans une station balnéaire en Turquie. Avec toute l'insouciance d'une enfant, les images de cette époque défilent devant ses yeux. Cette période était compliquée puisque son père et sa mère étaient divorcés, celui-ci vivant à Londres, loin des deux jeunes femmes, restées à Edimbourg. Durant ce séjour, son père tentait bien de se rapprocher d'elle, malgré ses nombreux défauts, en faisant de nombreuses activités à ses côtés, tout en essayant d'ouvrir son coeur...