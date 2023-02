"Aftersun" de Charlotte Wells sort ce mercredi 1er février 2023 au cinéma. On vous explique pourquoi il faut laisser une chance à ce film présenté au Festival de Cannes avec Paul Mescal. Notre critique.

Face au mastodonte qu'est Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, qui sort le même jour au cinéma, Aftersun passe presque inaperçu. Et c'est vraiment dommage. Réalisé par Charlotte Wells, ce long-métrage américano-britannique a remporté le Grand prix et le Prix de la critique lors du dernier festival de Deauville, ainsi que le Prix French Touch du Jury de la Semaine de la critique lors du Festival de Cannes 2022. En salles ce 1er février 2023, Aftersun suit les vacances de Sophie avec son père dans une station balnéaire de Turquie. Des années plus tard, devenue trentenaire, elle tente de réconcilier le souvenir qu'elle a de son père et ce qu'il se passait réellement sous ses yeux d'enfant.

Ce film dramatique est probablement l'un des plus beaux sorti en ce début année 2023. En alternant entre passé et présent, Charlotte Wells brosse le portrait d'une relation tendre et intimiste entre un père et sa fille, tout en s'interrogeant sur le regard que l'on porte sur ses souvenirs (et ses parents) une fois adulte : qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'on aurait dû voir ? Qu'est-ce que l'adulte comprend que l'enfant ne comprenait pas ? Grâce à une mise en scène fine et créative, la réalisatrice signe avec Aftersun un film déchirant, qui est probablement l'un des plus beaux films à voir en salles en ce début d'année 2023.

Synopsis - La barre fatidique des 30 ans approche pour Sophie. Peu avant son anniversaire, elle se remémore les vacances qu'elle a passé vingt ans auparavant aux côtés de son père, dans une station balnéaire en Turquie. Avec toute l'insouciance d'une enfant, les images de cette époque défilent devant ses yeux. Cette période était compliquée puisque son père et sa mère étaient divorcés, celui-ci vivant à Londres, loin des deux jeunes femmes, restées à Edimbourg. Durant ce séjour, son père tentait bien de se rapprocher d'elle, malgré ses nombreux défauts, en faisant de nombreuses activités à ses côtés, tout en essayant d'ouvrir son coeur...