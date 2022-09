Sorti au cinéma le 7 septembre 2022, Revoir Paris revient sur le parcours de résilience de victimes d'attentats inspirés de ceux du 13 novembre 2015, jouées par Virginie Efira et Benoît Magimel. L'avis des critiques.

[Mis à jour le 7 septembre 2022 à 10h58] Comment continuer à vivre quand on a survécu au pire ? Revoir Paris, sorti au cinéma le 7 septembre 2022, s'inspire du parcours de plusieurs survivants des attentats du 13-Novembre 2015, dont deux sont joués par Virginie Efira et Benoît Magimel. La réalisatrice, Alice Winocour, s'est inspiré pour cette histoire fictive des souvenirs qu'elle avait de la nuit du 13 novembre et du récit de son frère, présent au Bataclan, de cette nuit et des mois qui ont suivi. Elle le rappelle toutefois auprès de franceinfo, "il y a quelque chose d'irreprésentable dans un attentat. L'objectif était de décaler les choses dans la fiction." Ce n'est donc pas véritablement les attentats du 13-Novembre qui sont représentés, bien qu'ils s'en inspirent. La cinéaste a également fait le choix de focaliser son intrigue non pas sur la nuit de l'attentat en question, mais sur le parcours de résilience de ses personnages.

Le difficile pari de Revoir Paris est-il remporté ? Oui, à en croire la plupart des critiques, qui saluent un film "qui évite le sensationnalisme" (Télé-Loisirs), "puissant" (franceinfo), "émouvant" (Le Parisien) et "à la fois simple et profond" (Les Inrocks). La prestation du duo d'acteurs principaux, Virginie Efira en tête, est l'une des principales force du long-métrage : "Virginie Efira impose sa grande justesse dans ce personnage de femme résolue à avancer sans oublier", note le Journal du Dimanche, quand Télé-Loisirs trouve qu'elle "crève l'écran dans la peau d'une survivante déboussolée."

Synopsis - Mia parvient à sortir indemne d'un attentat dans une brasserie parisienne mais se retrouve à vivre avec des flash-back courts et intenses. Trois mois après le drame, elle décide de mener l'enquête afin de retrouver ses souvenirs et tenter de reprendre le cours d'une vie un tant soit peu normale. Elle débute par le lieu du drame, et cherche petit à petit à récolter des indices sur les évènements tragiques de ce soir-là : retrouver les personnes présentes à ce moment-là, remettre en place les pièces du puzzle afin de réussir à se reconstruire et mettre un terme à cet état psychologique pour lui permettre d'avancer dans sa vie...