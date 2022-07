AS BESTAS FILM. As Bestas, dernière réalisation de Rodrigo Sorogoyen avec Denis Ménochet et Marina Foïs, est sorti au cinéma ce mercredi 20 juillet 2022. L'avis des critiques.

[Mis à jour le 20 juillet 2022 à 9h25] As Bestas est le film à ne pas rater des sorties cinéma de ce mercredi 20 juillet 2022. Le film réalisé par Rodrigo Sorogoyen réunit Denis Ménochet et Marina Foïs au casting, dans le rôle d'un couple de français installé en Galice. Mais leur présence ne sera pas du goût de leurs voisins, et la tension va monter jusqu'à atteindre l'irréparable. Les critiques françaises sont conquises par ce film, présenté lors du dernier Festival de Cannes, puisque le film obtient une note presse de 4,1/5 sur Allociné (en comptabilisant 18 critiques). Les critiques sont ainsi dithyrambiques : il s'agit "d'un des grands films de l'année" pour La Voix du Nord, tandis que CinemaTeaser salue "une leçon de cinéma". Son récit "oppressant" et "sidérant" (Positif) sur les fractures identitaires n'a pas laissé la presse indemne. "Il faut avoir les nerfs bien accrochés pour encaisser As Bestas, tant Sorogoyen y cultive la tension avec une formidable maîtrise", estime Le Parisien. Les interprétations d'acteurs "formidables" (Télé 2 semaines) constituent également l'une des forces de ce thriller rural, qui promet de ne pas laisser les spectateurs indifférents. Synopsis - Un couple de Français s'installe dans un village de Galice pour restaurer des maisons abandonnées. Mais un conflit de voisinage va entraîner l'irréparable.