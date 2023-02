"La nuit du 12" est un thriller réalisé par Dominik Moll qui cumule 10 nominations aux César 2023. Où pouvez-vous rattraper ce long-métrage avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners ?

[Mis à jour le 24 février 2023 à 20h00] La Nuit du 12 est un thriller de Dominik Moll sorti le 13 juillet 2022. Encensé par la critique, il a également connu un petit succès auprès du public pour un film aussi confidentiel avec 509 511 entrées. Ce long-métrage porté par Bastien Bouillon et Bouli Lanners revient sur le meurtre sordide et non résolu d'une jeune femme, morte brûlée vive en rentrant de soirée, vu par le prisme de l'enquête policière.

Sorti à l'été 2022, La Nuit du 12 est l'un des favoris aux César avec 10 nominations, notamment dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur espoir masculin et Meilleur acteur dans un second rôle. Vous n'avez pas vu ce film ? Sachez qu'il est déjà disponible au visionnage en streaming sur quelques plateformes, notamment sur MyCanal avec un abonnement premium. Il est également possible de le louer ou de l'acheter sur Youtube, Google Play, Canal VOD, Apple TV et Amazon Prime Video.

Synopsis - A Grenoble, Yohan, officier de la police judiciaire, tente de récolter des indices qui lui permettraient d'avancer sur un crime aussi odieux que complexe. Le cadavre carbonisé d'une jeune femme récemment découvert dans un quartier de la ville hante ses pensées, et, malgré des recherches intensives, Yohan ne parvient pas à avancer dans son enquête. Au fil des interrogatoires, les pistes se multiplient sans cesse, et le jeune policier semble peu à peu perdre ses moyens face aux déclarations contradictoires de l'entourage de la victime. Pour la première fois de sa carrière, Yohan fait face à des doutes qui finissent par le ronger...