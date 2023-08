DUNE PARTIE 2. En raison de la grève des scénaristes et des acteurs qui frappe Hollywood, "Dune : partie 2" a vu sa date de sortie repoussée à 2024.

[Mis à jour le 28 août 2023 à 11h21] Mauvaise nouvelle pour les fans de Dune. La suite du film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve ne sortira pas à la date prévue. Initialement annoncé pour le 1er novembre 2023, Dune : partie 2 a subi de plein fouet la grève des scénaristes et des acteurs qui sévit à Hollywood.

Les comédiens ne pouvant pas assurer la promotion du film, Warner Bros a décidé de reporter le film. La date de sortie est désormais fixée au 15 mars 2024 aux Etats-Unis, et devrait logiquement sortir deux jours plus tôt en France, le 13 mars.

Dans cette nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert, l'intrigue reprendra directement après la première partie, lorsque Paul Atreides (Timothée Chalamet) rejoint les Fremen. Il va s'attacher à Chani (Zendaya) tout en préparant sa révolte contre les Harkonnen, qui ont détruit sa famille.

Dune 2 verra de nouveaux visages composer son casting. Florence Pugh a été choisie pour incarner la princesse Irulan, tandis qu'Austin Butler (Elvis) jouera Feyd-Rautha. Ils seront accompagnés de Christopher Walken (l'empereur Shaddam IV Corrino), Léa Seydoux (Lady Margot Fenring) et Souheila Yacoub. Timothée Chalamet reprend le rôle de Paul Atréides, aux côtés de Zendaya (Chani), Josh Brolin (Gurney Halleck), Javier Bardem (Stilgar), Rebecca Ferguson (Dame Jessica) et Stellan Skarsgard (le baron Harkonnen).

Synopsis - Dune : deuxième partie est l'adaptation de la seconde partie du roman de Frank Herbert. L'action doit reprendre directement après le premier film et suivre Paul Atréides, qui rejoint le clan Fremen sur la planète Arrakis. Dans ce film, Paul Atreides débute une alliance avec les Fremen et Chani pour combattre les Harkonnen, qui ont anéanti sa famille.

Timothée Chalamet : Paul Atréides

Zendaya : Chani

Josh Brolin : Gurney Halleck

Rebecca Ferguson : Dame Jessica

Javier Bardem : Stilgar

Stellan Skarsgard : le baron Vladimir Harkonnen

Florence Pugh : la princesse Irulan

Austin Butler : Feyd-Rautha

Christopher Walken : l'empereur Shaddam IV Corrino

Léa Seydoux : Lady Margot Fenring

Souheila Yacoub

Dune : partie 2 est l'un des événements cinéma les plus attendus. Initialement prévu pour l'année 2023, la date de sortie a été repoussée au 13 mars 2024 en raison de la grève des scénaristes et des acteurs qui frappe Hollywood. Ces derniers demandent des revalorisations de salaire et protestent contre l'usage de l'intelligence artificielle qui menace leurs métiers.