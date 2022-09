LE VISITEUR DU FUTUR FILM. Sorti le 7 septembre 2022 au cinéma, Le visiteur du Futur est un film dérivé de la web série du même nom, disponible sur Youtube.

[Mis à jour le 7 septembre 2022 à 9h26] Après la web série, le roman et le manga, Le Visiteur du futur débarque au cinéma. Ce film totalement inédit est en effet sorti ce mercredi 7 septembre 2022 dans les salles obscures. Le public de fans mais aussi de néophytes pourra découvrir ce scénario inédit dans laquelle nos héros voyager dans le temps pour empêcher l'apocalypse sur Terre. L'intrigue se déroule en effet après le roman et le manga qui sont sortis il y a quelques années. Si les connaisseurs de la web série retrouveront avec plaisir le personnage principal et l'univers dans ce long-métrage, qu'en est-il de ceux qui découvrent totalement Le visiteur du futur dans cette adaptation cinéma ?

Le réalisateur et scénariste, François Descraques, a pensé à tout. "Tout le monde peut comprendre le film. C'est une histoire autonome et grand public, a-t-il assuré sur Twitter". Mais les fans ne devraient pas non plus bouder leurs plaisirs à l'idée de retrouver l'humour et l'univers de Descraques. Ce savant dosage a en effet été particulièrement complexe à trouver : "J'ai mis trois ans à avoir une version de scénario convenable, détaille le réalisateur auprès de BFM TV. Le plus dur a été de créer un scénario pour que tout le monde puisse rentrer dans le film sans avoir vu la série. Ça m'a demandé de prendre beaucoup de recul sur la série." Si le film vous a séduit, sachez que l'intégralité de la série Le Visiteur du futur est disponible sur Youtube.

Synopsis - En 2555, une véritable apocalypse se prépare sur Terre. Un nuage radioactif décime la moitié des habitants tous les 70 ans, et ce depuis la construction d'une centrale nucléaire par Gilbert Alibert. Un homme capable de voyager dans le temps pour changer les choses décide de sauver la planète. Mais la tâche ne s'annonce pas simple afin de retrouver ce père de famille surtout que sa fille se pose en défenseur de ses droits et ne le laissera pas tomber aussi simplement. De plus le Visiteur pourra compter sur la Brigade Temporelle pour lui en faire voir des plus belles dans chacun de ses voyages à travers les différentes époques...