JACK MIMOUN. Dans son film Jack Mimoun et les secrets de Val Verde, Malik Bentalha rend hommage au cinéma des années 80, particulièrement à celui de Steven Spielberg, tout en apportant sa touche comique caractéristique.

[Mis à jour le 12 octobre 2022 à 11h20] Sorti au cinéma le 12 octobre 2022, Jack Mimoun et les secrets de Val Verde est la première réalisation du comédien Malik Bentalha, connu pour ses spectacles de stand-up mais aussi ses rôles au cinéma (Taxi 5, Pattaya, Robin des bois, Sonic 1 et 2). Il co-réalise ce long-métrage d'aventure à la sauce comique avec Ludovic Colbeau-Justin à qui l'on doit notamment Le Lion avec Dany Boon et Philippe Katerine. Ensemble, les deux réalisateurs souhaitent rendre hommage au genre du film d'aventure des années 80. On pensera évidemment à la saga Indiana Jones, mais aussi à Jumanji ou encore aux Goonies, toutes des inspirations qu'assume Malik Bentalha.

Dans une interview pour NRJ, le réalisateur-comédien explique que Jack Mimoun est "un rêve d'enfant" mais pas seulement, c'est aussi un hommage aux films de son enfance. "C'est une déclaration d'amour à ces films là. Je leurs rends hommage, je ne les parodie pas contrairement à beaucoup de films de genre qu'on fait parfois en France." "J'avais cette idée en tête depuis tout petit. Pour moi, le cinéma, c'est l'aventure, c'est le voyage. C'est le cinéma pop corn des années 80. C'est Spielberg." Pour autant, c'est un genre cinématographique que l'on ose peu expérimenter en France car cela coûte cher comme l'explique Malik Bentalha chez BFM : "On a tendance à abandonner pour des raisons budgétaires parce qu'on se dit qu'on n'arrivera jamais à s'aligner avec les super-productions américaines. J'ai eu de la chance de tomber sur des producteurs assez fous pour tenter le pari !"

Pour la sortie de Jack Mimoun et les secrets de Val Verde, Malik Bentalha s'est exprimé auprès de 20 Minutes sur ses inspirations pour le film : "L'inspiration du film c'est la légende vivante Steven Spielberg avec tous ses chefs d'œuvre : Indiana Jones et par la suite Jurassic Park. Il y a eu d'autres inspirations : Les Goonies, A la poursuite du diamant vert, Jumanji..." Il raconte que, dans le film, il a à coeur de rendre hommage à ses modèles. "J'essaie de trouver des trésors en me prenant pour Harrison Ford, ou j'essaie de trouver un souterrain qui m'emmènerait dans un monde pirate comme dans les Goonies. C'est ce qui m'a fait rêver."

Synopsis - C'est en s'extirpant seul de l'île de Val Verde que l'aventurier Jack Mimoun est devenu un héros. Deux ans plus tard, il est l'auteur d'un best-seller et dispose de son émission de télévision. Jusqu'au jour où Aurélie Diaz, fan du personnage, le contacte pour l'aider à retrouver un trésor. En effet cette dernière souhaite partir sur l'île de Val Verde à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse. Et face au danger qu'elle doit affronter, elle choisit Jack comme le plus courageux aventurier auquel elle a pu penser. Pour les accompagner, une équipe de choc avec Bruno Quézac, le manager et le mercenaire Jean-Marc Bastos...