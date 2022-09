DON'T WORRY DARLING FILM. Don't Worry Darling d'Olivia Wilde est sorti au cinéma ce 21 septembre 2022. Il avait agité les réseaux sociaux lors de sa présentation au festival de Venise, début septembre.

[Mis à jour le 21 septembre 2022 à 10h02] Don't Worry, Darling fait partie des plus grosses sorties cinéma de ce mercredi 21 septembre 2022. Réalisé par Olivia Wilde, ce thriller plonge les téléspectateurs dans la communauté de Victory, où les femmes sont réduites à œuvrer pour le bonheur de leur foyer pendant que leurs maris travaillent au siège de l'entreprise de la ville. Mais la réalité est bien loin de ce que peuvent laisser songer les apparences... Au casting, on retrouve Florence Pugh (Les Filles du Docteur March, Black Widow, Midsommar) dans le rôle principal. Elle donne la réplique à l'ex-chanteur des One Direction Harry Styles, Chris Pine (Star Trek) ou encore Gemma Chan (Crazy Rich Asians, Eternal).

Depuis plusieurs semaines, Don't Worry, Darling fait parler sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas le sujet du film ou la bande-annonce qui obsèdent les internautes, mais les polémiques qui entourent le thriller, entre tensions en coulisses, informations contradictoires au sujet de l'acteur principal ou encore Florence Pugh qui refuse d'assurer la promotion du long-métrage. Le point culminant a été atteint lors de la Mostra de Venise 2022, où des captations vidéos ont pu laisser croire qu'Harry Styles avait craché sur sa co-star, Chris Pine ! Mais que s'est-il vraiment passé ? Réponse ci-dessous.

Olivia Wilde affirme avoir renvoyé Shia LaBeouf

La polémique sur Don't Worry, Darling a débuté le 24 août 2022, par une phrase d'Olivia Wilde prononcée dans Variety. La réalisatrice y affirmait avoir exigé le renvoi de Shia Labeouf, qui devait initialement joué le personnage principal, parce qu'il était accusé de violences sexistes et sexuelles. Pour "protéger" Florence Pugh, la réalisatrice décide de le renvoyer et de le faire remplacer par Harry Styles. C'est en tout cas sa version des faits.

La version contradictoire de Shia LaBeouf

Cependant, la version des faits de Shia Labeouf est différente de celle d'Olivia Wilde. Deux jours après les déclarations de la réalisatrice, l'acteur affirme auprès de Variety que c'est lui qui a décidé de quitter le tournage de Don't worry Darling. Il explique son comportement par le fait qu'il allait mal à cette époque et qu'il regrettait notamment l'absence des autres acteurs lors des répétitions en amont du tournage. Pour appuyer ses propos, il partage auprès du magazine américain spécialisé dans le divertissement des échanges avec la réalisatrice. Selon une autre source, qui s'est exprimée auprès de Vanity Fair, LaBeouf aurait demandé à la réalisatrice de choisir entre lui et Florence Pugh.

Synopsis - Tout semble idéal dans la communauté de la ville Victory, située dans le désert californien, mais uniquement en apparence. Alice est une femme au foyer plutôt malheureuse puisque son quotidien se résume à attendre le retour de son époux, Jack, qui travaille au siège de l'entreprise Victory. Jusqu'au jour où une des habitantes de la ville s'effondre à la suite d'un deuil. C'est le déclic pour Alice qui commence alors à se poser énormément de questions sur cet endroit. Elle cherche à savoir ce qui se passe dans la ville et ce que trame son mari et les autres hommes au siège avec ce fameux "développement de matériaux progressifs"...