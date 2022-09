LES ENFANTS DES AUTRES. Virginie Efira revisite le mythe de la belle-mère dans Les Enfants des autres, film sorti au cinéma ce mercredi 21 septembre 2022. L'avis des critiques.

[Mis à jour le 21 septembre 2022 à 10h19] Les Enfants des Autres est l'une des grosses sorties cinéma du 21 septembre 2022. Dans ce film dramatique réalisé par Rebecca Zlotowski (Une fille facile, Planetarium), Virginie Efira incarne une femme qui tombe sous le charme de la fille de son compagnon et s'en occupe comme si c'était son propre enfant. Les Enfants des autres analyse ainsi la figure de la belle-mère sous un angle nouveau. Mais qu'ont pensé les critiques de cette proposition ?

La presse est, dans l'ensemble, séduite par le film de Zlotowski. Les Enfants des autres est "un film tendre et magnifique" (Elle), "un profond portrait de femme" (La Voix du Nord), "un film majeur" (Première) selon les critiques. La prestation de l'actrice principale est unanimement saluée : "Virginie Efira nous bouleverse avec une nouvelle composition admirable de justesse, de sensibilité et de naturel", estime Télé 7 Jours, quand Le Journal du Dimanche "vibre à l'unisson des émotions de [la comédienne], magnifique de talent et de volupté."

Synopsis - A 40 ans, Rachel est une femme comblée, que ce soit professionnellement, avec son emploi de professeur dans un lycée, ou personnellement. Jusqu'au jour où elle tombe amoureuse d'Ali, père célibataire d'une petite Leila qui a 4 ans. La jeune femme s'attache et tombe sous le charme de l'enfant. Elle ne tarde pas à s'en occuper comme si c'était la sienne et commence à ressentir des sentiments forts pour la petite fille. Mais cet amour comporte des risques puisque l'affection qu'elle lui porte peut vite se heurter à un mur si jamais le couple est amené à rompre. A ce moment-là alors, elle perdra alors aussi ce lien avec Leila...