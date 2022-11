COULEURS DE L'INCENDIE FILM. Après Au revoir là-haut, une nouvelle adaptation d'un roman de Pierre Lemaître sort au cinéma ce mercredi 9 novembre 2022. On vous récapitule ce dont il faut se rappeler.

[Mis à jour le 9 novembre 2022 à 11h09] Après Albert Dupontel, au tour de Clovis Cornillac de passer derrière la caméra pour adapter un roman de Pierre Lemaître. Le film "Couleurs de l'incendie" fait partie des sorties cinéma majeures de ce mercredi 9 novembre 2022. S'il s'agit de la suite de l'histoire d'Au revoir là-haut (César de la meilleure réalisation 2018) et de l'adaptation du second roman de la trilogie de Pierre Lemaître, la parenté entre les deux films s'arrête là. Réalisateur, personnages, casting, tout a changé ! Seul le personnage de Madeleine Péricourt, sœur d'Edouard Péricourt, jouée par Emilie Dequenne dans le premier film, apparaît dans cette suite. L'actrice est ici remplacée par Léa Drucker. Au revoir là-haut et Couleurs de l'incendie peuvent donc se voir de manière indépendante, et il n'est pas nécessaire d'avoir vu le premier pour découvrir le second en salles.

Rappelons tout de même que, dans le film d'Albert Dupontel, Madeleine Péricourt est la fille de Marcel Péricourt (Niels Arestrup) et la sœur d'Edouard Péricourt, gueule cassée de la Première guerre mondiale, qui se suicide à la fin d'Au revoir là-haut. Dans le premier film, Madeleine a épousé le lieutenant Pradelle (Laurent Laffite), qui fait fortune en faisant croire qu'il inhume dignement les soldats français morts pour la France, alors qu'il fait enterrer des cercueils vides pour s'enrichir. Sa magouille est déjouée par Edouard et Albert Maillard, un ancien poilu (joué par Albert Dupontel). Il meurt accidentellement, enterré vivant. Couleurs de l'incendie débute sept ans après cette intrigue, lorsque Madeleine Péricourt se retrouve à la tête de la fortune de son père à la suite de son décès.

Synopsis - Madeleine Péricourt hérite de toute la fortune de son défunt père, Marcel Péricourt. Mais cette situation s'avère plus difficile que prévu surtout lorsque son jeune fils se blesse et se retrouve handicapé. Elle va devoir se confronter à ce monde d'hommes dans une France aux proies aux doutes. Elle se méfie des personnes qui l'entourent, entre Gustave Joubert, un banquier sans scrupule, et son oncle, tous deux tentant de récupérer la tête de cet empire si puissant. Pour cela ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens possibles afin de faire chuter l'héritière. Cette dernière va se battre pour faire face aux évènements...