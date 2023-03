La comédie "Les petites victoires" avec Michel Blanc et Julia Piaton est sortie au cinéma ce mercredi 1er mars 2023. Revue de presse des critiques.

[Mis à jour le 1er mars 2023 à 11h44] Les petites victoires est l'une des comédies à voir dans les sorties cinéma du 1er mars 2023. Réalisée par Mélanie Auffret, ce film avec Michel Blanc et Julia Piaton a remporté le Prix spécial du jury lors du Festival de l'Alpe d'Huez, le 16 janvier dernier. Les spectateurs peuvent suivre le quotidien compliqué d'Alice, une institutrice élue maire de sa petite commune, qui doit se frotter à un nouveau défi lorsqu'un sexagénaire en deuil décide de s'inscrire à son école pour apprendre à lire.

Les critiques sont globalement conquises par Les petites victoires, puisque le film recueille la note de 3,5/5 de la part de la presse (16 titres) sur l'agrégateur d'avis d'Allociné. Le Parisien salue "un bijou de comédie" sur la ruralité, tandis que 20 minutes estime que ce film "dopé à la bienveillance est très réussi". Pour Télé Loisirs, "Julia Piaton et Michel Blanc forment le duo parfait de cette comédie aux dialogues ciselés, pleine de sensibilité, d'humour, et évoquant habilement la désertification des campagnes". Pour l'heure, seul L'Obs ne s'est pas laissé séduire, déplorant un "scénario prévisible", des "enjeux narratifs minimalistes" qui laissent "sur sa faim".

Synopsis - Ce n'est pas évident pour Alice de jongler entre son poste d'institutrice et celui de maire de la petite commune de Kerguen. Surtout qu'au moindre souci, les habitants viennent lui demander son aide, qu'il s'agisse de petits ou de plus gros problèmes. La trentenaire célibataire rencontre toutefois un vrai obstacle sur son chemin lorsqu'Emile, un villageois ayant perdu son frère, décide de s'inscrire dans son école afin d'apprendre à lire. Mais l'association entre le sexagénaire et les enfants virent très vite au cauchemar pour Alice qui ne sait plus où donner de la tête surtout qu'elle doit sauver le village et son école...