EMILY FILM. Faux biopic sur l'autrice de "Les Hauts de Hurlevent", le film "Emily" est sorti au cinéma ce mercredi 15 mars 2023. On l'a vu, et on vous le recommande. Notre critique.

[Mis à jour le 15 mars 2023 à 09h30] Les Landes anglaises au XIXe siècle. Une jeune femme sauvage et rebelle qui cherche sa place dans le monde et vit une romance passionnée et interdite. Le film Emily, qui fait partie des sorties cinémas du 15 mars 2023, est un film à ne pas rater pour tous les fans de littérature anglaise. Premier film réalisé par Frances O'Connor, il s'agit d'un vrai-faux biopic sur Emily Brontë, qui ne s'embarrasse pas de vraisemblance et de réalisme historique, mais cherche plutôt à comprendre comment la jeune fille recluse dans le Yorkshire avec son père pasteur a pu écrire Hauts le Hurlevent, l'un des romans britanniques les plus novateurs pour son époque.

Ainsi, Emily s'éloigne de la vraie vie de la cadette des Brontë. Ainsi, il semblerait que la romancière n'ait jamais vécu de romance torride avec un jeune pasteur, ou du moins ce n'est pas attesté (les soupçons porterait plutôt sur sa soeur, Anne Brontë). Mais cela vient expliquer comment une jeune femme qui n'aurait, semble-t-il, pas vécu de romance ait pu imaginer l'histoire passionnelle d'Heathcliff et Catherine, les protagonistes de son roman. Les férus d'exactitude seront peut-être déstabilisés, mais la poésie métaphorique qui émane de la mise en scène offre un regard neuf et presque magique sur son romance et sa mystérieuse autrice.

Dans le rôle-titre, Emma Mackey (Sex Education, Eiffel) est magnétique. L'actrice de 27 ans est de tous les plans et peut exprimer l'étendu de son talent. Les amateurs de littérature anglaise y trouveront leur compte, les autres pourront se laisser happer par la performance d'actrice, plonger dans la mystique des landes anglaises, et comprendre davantage l'une des plus grandes oeuvres du XIXe siècle. Mais si vous cherchez un biopic formel qui retrace avec exactitude la vie de la cadette des Brontë, Emily n'est peut-être pas fait pour vous.

Synopsis - 1848, dans le Yorkshire anglais. Malade, Emily Brontë, 30 ans, se remémore sa vie. De sa relation avec sa sœur, Charlotte (Jane Eyre) à l'absence de sa mère décédée, en passant par les excès commis avec son frère et la relation passionnelle et interdite qu'elle entretient avec un membre du clergé, toutes ses expériences l'ont amené à écrire son unique roman, Les Hauts de Hurlevent, devenu depuis un classique de la littérature. Emily est un faux biopic sur la romancière et poétesse anglaise.