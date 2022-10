AVENGERS KANG DYNASTY. L'équipe des Avengers se reformera pour la première fois depuis Endgame en mai 2025.

[Mis à jour le 9 octobre 2022 à 21h00] Les Avengers vont bientôt se reformer. Six ans après Endgame, les spectateurs des salles obscures pourront découvrir Avengers 5 le 2 mai 2025. Intitulé "The Kang Dynasty", ce cinquième épisode mettant en scène l'équipe de super-héros sera réalisé par Destin Daniel Cretton, cinéaste déjà à l'œuvre derrière la caméra de Shang Chi.

Pour l'heure, l'intrigue d'Avengers : The Kang Dynasty n'est pas encore connue. On sait toutefois que les Avengers, dont l'équipe reste à constituer, devront affronter Kang, personnage introduit à la fin de la première saison de Loki et joué par Jonathan Majors. Il sera également à retrouver dans le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, le 17 février 2023. Plus d'informations sur Avengers 5 ci-dessous.

Peu d'informations circulent actuellement sur Avengers : The Kang Dynasty, cinquième opus de la réunion des super-héros Marvel. L'une des seules choses que l'on connait pour le moment, c'est sa date de sortie. Avengers 5 doit sortir au cinéma le 2 mai 2025. Un sixième film Avengers, intitulé cette fois Avengers : Secret Wars, est programmé pour le 5 novembre 2025.

Pour l'heure, l'intrigue d'Avengers : The Kang Dynasty n'est pas connue et gardée secrète par Marvel Studios. On peut toutefois imaginer qu'il mettra en scène Kang, incarné par Jonathan Majors et aperçu dans la série Loki, comme principal antagoniste de nos super-héros. Rappelons également que, dans les comics Marvel, l'intrigue "Kang Dynasty" fait partie de l'arc narratif "Kang War". Dans celle-ci, Kang envahit la Terre avec l'aide de son fils Marcus et détruit notamment Washington D.C. Les Avengers doivent alors trouver un moyen de l'éradiquer.

Pour le moment, on ne sait pas quels super-héros feront partie des Avengers dans Kang Dynasty. On sait toutefois que Jonathan Majors sera de retour dans le rôle de Kang. Pour le moment, on peut simplement s'essayer au jeu des pronostics. De l'équipe originale des Avengers, il ne reste en effet plus que Hulk, Thor et Hawkeye. On peut cependant imaginer que Captain America, sous les traits désormais de Sam Wilson, rejoindra l'équipe, tandis que de nouveaux personnages introduits dans les phases 4 et 5 devraient également faire une apparition.