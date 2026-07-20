Le film réunira presque tous les personnages Marvel que l'on connaît dans le prochain épisode des Avengers.

L'univers cinématographique Marvel va-t-il reprendre des couleurs après les résultats en demi-teinte de ses précédents épisodes ? Le studio met en tout cas le moyen au service de ses ambitions avec le prochain film de la franchise, qui n'est autre qu'Avengers : Doomsday. Ce film s'annonce, pour le moment, comme une monumentale réunion de super-héros d'hier et aujourd'hui, 7 ans après Endgame.

La bande-annonce sortie ce lundi 20 juillet mise sur un patchwork d'images qui mettent en scène les protagonistes du film. Avengers : Doomsday voit le retour de visages d'hier (Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston), d'aujourd'hui (les Quatre fantastiques menés par Pedro Pascal, les Nouveaux Avengers menés par Florence Pugh, le nouveau Captain America, mais aussi les héros de Black Panther, Shang-Chi...)... et d'avant-hier : les X-Men version début des années 2000, à savoir Magneto (Ian McKellen), le Professeur X (Patrick Stewart), Cyclope (James Marsden) ou Mystique (Rebecca Romijn).

La bande-annonce d'Avengers : Doomsday dévoile pour la première fois Downey Jr dans la peau du Docteur Fatalis, Thor comme le héros de facto de cette nouvelle bande très élargie, et se contente de mettre en scène tout ce petit monde. Les fans qui auront suivi les différents teasers et annonces n'auront aucune surprise en voyant ces premières images, tandis que les autres s'étonneront peut-être du retour des X-Men ou de Chris Evans dans la peau de Steve Rogers, alors que le personnage avait quitté la bande à la fin d'Avengers : Endgame.

On ne comprend plus grand chose (Robert Downey Jr, qui jouait Iron Man, joue désormais Dr Fatalis, et Steve Rogers, qui était parti, est de retour, les X-Men de 2000 sont présents, mais pas ceux de 2011... Vous avez suivi ?), mais cette bande-annonce a de quoi enthousiasmer les fans qui se languissent d'un nouvel âge d'or du MCU.

La question est désormais de savoir si le grand public sera encore au rendez-vous : les derniers films Marvel n'ont pas connu les succès escomptés, comme si une lassitude accentuée par les sorties récurrentes de séries Marvel sur Disney+ s'était emparée des fans. La bande-annonce commence déjà à affoler les réseaux sociaux, ce qui s'annonce déjà de bon augure pour la sortie cinéma, le 16 décembre 2026.

Avengers : Doomsday est l'événement cinéma de la fin d'année 2026. Longtemps attendu par les fans depuis Avengers Endgame sorti en 2019, il aura fallu attendre sept ans avant que tous les jalons du MCU ne soient posés pour permettre une nouvelle union des personnages iconiques. C'est le 16 décembre 2026 qu'on pourra voir le film en France.

Les Quatre Fantastiques, les Avengers, les New Avengers/Thunderbolts*, les X-Men et le Wakanda s'unissent pour affronter une nouvelle menace : le terrifiant Docteur Fatalis.

Quels personnages et quels acteurs dans Avengers Doomsday ?

Avengers : Doomsday réunit une floppée de personnages de l'écurie Marvel, des débuts de la franchise cinématographiques aux aventures sérielles les plus récentes. Les fans pourront donc voir le retour de plusieurs héros adorés dont nous vous listons ici la liste non-exhaustive :