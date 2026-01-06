Les X-Men sont de retour dans le prochain film "Avengers" prévu pour la fin d'année 2026. Une nouvelle bande-annonce les dévoile enfin en action.

L'univers cinématographique Marvel va-t-il reprendre des couleurs après les résultats en demi-teinte de ses précédents épisodes ? Le studio met en tout cas le moyen au service de ses ambitions avec le prochain film de la franchise, qui n'est autre qu'Avengers : Doomsday. Monumentale réunion de super-héros d'hier et aujourd'hui, 7 ans après Endgame, ce long-métrage voit le retour de visages d'hier (Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth), d'aujourd'hui (les Quatre fantastiques menés par Pedro Pascal, les Nouveaux Avengers menés par Florence Pugh)... et d'avant-hier : les X-Men version début des années 2000.

Après que le retour de Steve Rogers et de Thor ont été annoncés dans deux teasers successifs, les super-mutants entraînés au sein de l'école de Charles-Xavier font leur entrée en scène dans de nouvelles images du film. Sur ces images inquiétantes de l'école quasi-abandonnée, on peut y voir un Magneto et un Professeur X vieillis jouant une partie d'échecs, ainsi que Cyclope enlevant ses lunettes pour faire exploser sa pleine puissance. Des nouvelles images enthousiasmantes qui augmentent l'impatience avant la sortie du long-métrage, prévu dans les salles de cinéma pour le 16 décembre 2026.

Avengers : Doomsday est l'événement cinéma de la fin d'année 2026. Longtemps attendu par les fans depuis Avengers Endgame sorti en 2019, il aura fallu attendre sept ans avant que tous les jalons du MCU ne soient posés pour permettre une nouvelle union des personnages iconiques. C'est le 16 décembre 2026 qu'on pourra voir le film en France.

Les Quatre Fantastiques, les Avengers, les New Avengers/Thunderbolts*, les X-Men et le Wakanda s'unissent pour affronter une nouvelle menace : le terrifiant Docteur Fatalis.

Quels personnages et quels acteurs dans Avengers Doomsday ?

Avengers : Doomsday réunit une floppée de personnages de l'écurie Marvel, des débuts de la franchise cinématographiques aux aventures sérielles les plus récentes. Les fans pourront donc voir le retour de plusieurs héros adorés dont nous vous listons ici la liste non-exhaustive :