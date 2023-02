ANT MAN ET LA GUEPE QUANTUMANIA. Sorti en salles ce mercredi 15 février 2023, Ant-Man 3 lance avec succès la Phase 5 de l'Univers Marvel au cinéma. Faut-il rester jusqu'à la fin du générique pour découvrir une de ses fameuses scènes post-génériques ?

[Mis à jour le 15 février 2023 à 10h38] C'est la grosse sortie américaine du mois de février, Ant-Man et la Guêpe Quantumania nous plonge dans le Royaume Quantique en compagnie de Paul Rudd et d'Evangeline Lilly dans les rôles titres. Pour l'occasion, ils sont opposés à Kang, nouvelle figure antagoniste extrêmement importante pour le futur du Marvel Cinematic Universe (ou MCU). Dans la plus pure tradition des productions Marvel Studios, faut-il attendre une ou plusieurs scènes post-génériques à la fin du film Ant-Man 3 ? La réponse est oui, bien entendu ! Une première scène se trouve au milieu des crédits du long-métrage de Peyton Reed tandis qu'une seconde est cachée à la toute fin du générique. Sans spoiler aucun, on vous conseille de rester dans la salle pour les découvrir !

Avant sa sortie en salles, Marvel Studios avait levé le voile sur une nouvelle bande-annonce pleine d'action mais aussi de révélations pour Ant-Man 3. On découvre un Scott Lang (Paul Rudd) qui semble avoir beaucoup perdu et est désormais prêt à faire un pacte avec Kang (Jonathan Majors), bad guy capable de jouer avec les lignes temporelles, qui lui propose de récupérer ce qu'il n'a plu. On imagine que les pertes du super-héros concernent sans doute sa fille Cassie ou sa compagne Hope alias la Guêpe (Evangeline Lilly). C'est tout du moins ce que l'on peut déduire de cette bande-annonce qui semble porter à croire que le super-héros va s'allier, d'une manière ou d'une autre, avec un homme qui ne lui veut pas forcément que du bien. Une grande partie de la bande-annonce se déroule dans le royaume quantique, déjà esquissé dans les précédents épisodes d'Ant-Man. On peut s'imaginer, vu le titre de ce troisième film, qu'une majeure partie du long-métrage se tiendra dans cette dimension tout à fait spéciale de l'univers Marvel.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est réalisé par Peyton Reed, déjà aux commandes des deux premiers films de la franchise. Paul Rudd et Evangeline Lilly reprennent leurs rôles respectifs, tandis que Jonathan Majors va faire officiellement ses débuts, sur grand écran du moins (il était apparu dans la série Loki) dans le rôle de Kang le conquérant. Michael Douglas et Michelle Pfeiffer sont également de la partie, tout comme Kathryn Newton qui interprète Cassie Lang (Stinger). Corey Stoll revient également au casting, cette fois dans le rôle de Modok.

Les critiques ont donné leur son de cloche concernant Ant-Man 3. Beaucoup d'entre elles voient en Quantumania une façon pour Marvel de faire son propre film Star Wars à sa manière, sans pour autant réussir à en faire un bon film. La plupart des critiques que nous avons lues louent cependant l'arrivée du grand méchant Kang campé par Jonathan Majors. Première explique par exemple que "si Kang est une réussite, on ne peut pas dire que ce soit le cas du film de Peyton Reed". Pour le magazine cinéphile, "Marvel a fait rentrer cette introduction de Kang chez Ant-Man avec un chausse-pied. Et ça se voit" notamment en raisons d'une "intrigue convenue", de "blagues qui tombent à plat" ou encore de "dialogues et personnages génériques".

La rédaction d'Ecran Large n'a pas non plus aimé cette proposition de la part de Marvel Studios. "Vide subatomique, laideur faramineuse, fou rire nerveux... Ant-Man et la Guêpe : Quantumania rate presque tout ce qu'il entreprend, et c'est un super-pouvoir en soi." Le film de Peyton Reed est par ailleurs jugé "insignifiant" par Numerama qui note, certes, des environnements "qui en mettent plein la vue" et des "scènes d'action [qui] se laissent regarder". Pourtant, "Quantumania ne parvient jamais à passionner", "la faute à une approche qui devient trop déshumanisée".

Fiche film

En France, c'est le 15 février 2023 qu'est sorti Ant-Man 3. De facto, cette date avancée fait d'Ant-Man et la Guêpe : Quantumania le premier gros blockbuster de l'année 2023. Il s'agit également du film qui lance la Phase 5 de l'univers Marvel au cinéma.

Synopsis - Après les événements d'Avengers : Endgame, Scott Lang et Hope van Dyne sont connus à travers le monde pour leurs exploits. Mais leur équilibre est en péril lorsque Cassie Lang projette sa famille dans le royaume quantique et dans le multivers. Ils vont devoir affronter deux grands méchants : Modok, qu'ils connaissent bien, mais surtout le dangereux Kang le conquérant.

Paul Rudd : Scott Lang / Ant-Man

Scott Lang / Ant-Man Evangeline Lilly : Hope Van Dyne / La Guêpe

Hope Van Dyne / La Guêpe Jonathan Majors : Kang le Conquérant

Kang le Conquérant Kathryn Newton : Cassie Lang

Cassie Lang Michelle Pfeiffer : Janet Van Dyne

Janet Van Dyne Michael Douglas : Hank Pym

Hank Pym Corey Stoll : Modok

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania - sortie cinéma le 15 février 2023