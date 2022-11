LE MENU FILM. Anya Taylor-Joy et Ralph Fiennes se donnent la réplique dans "Le Menu", thriller horrifique et satire sociale, qui a pour décor un restaurant gastronomique. L'avis des critiques.

[Mis à jour le 23 novembre 2022 à 10h21] Un chef invite l'élite sociale dans son restaurant gastronomique, situé sur une île isolée. C'est le point de départ du Menu, film de Mark Mylod qui fait partie des sorties cinémas du 23 novembre 2022. S'ensuit une dégustation qui tourne au cauchemar, au cours de laquelle Anya-Taylor Joy et Ralph Fiennes se donnent la réplique. Ce long-métrage mêle tant les codes du thriller horrifique que de la satire sociale. Mais est-ce que ça vaut le coup ? La presse internationale est globalement conquise par Le Menu, puisque le film est "certifié frais" sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes avec 89% d'avis positifs de la part des médias.

En France, les critiques sont plus partagées, puisque le film récolte la note de 2,3/5 sur Allociné. Télérama a toutefois accordé deux TT (bien) au long-métrage, le jugeant "saignant et raffiné", tandis qu'Ecran Large qualifie le film de "thriller culinaire servi aux petits oignons, mais sans grande ambition." Pour le Figaro, qui salue "l'excellent Ralph Fiennes", "la sauce ne prend pas dans ce film trop caricatural." Première déconseille ce long-métrage, le jugeant "Inopérant sur le plan du commentaire social comme sur celui du suspense macabre".

Notre critique

Chez L'internaute.com, on a trouvé que Le Menu servait un thriller gastronomique efficace dans sa première partie, avec une satire sociale de la nouvelle élite bienvenue. Malheureusement, le film perd de son intérêt une fois tous les rouages du scénario dévoilés. L'issue devient inévitable, et les enjeux s'amoindrissent pour le spectateur. Restent une mise en scène et un découpage calqué sur les différents plats du menu intéressants qui devraient particulièrement séduire les amateurs de haute gastronomie.

Synopsis - Un restaurant haut de gamme organise un somptueux menu de dégustation sur une île isolée pour des invités très prestigieux triés sur le volet. Mais le chef leur réserve plusieurs surprises choquantes.