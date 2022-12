"Le Chat Potté 2 : la dernière quête" est sorti au cinéma le 7 décembre 2022. Y a-t-il une limite d'âge avant de découvrir le film en salles ?

[Mis à jour le 7 décembre 2022 à 10h26] Le Chat Potté est de retour dans une nouvelle aventure épique. Le Chat Potté 2 : la dernière quête fait partie des sorties cinéma en France du mercredi 7 décembre 2022. Le héros poilu découvert dans Shrek 2 se lance dans une quête pour retrouver ses neuf vies, après en avoir épuisé huit. Ce film d'animation est à découvrir pour les fêtes de fin d'années en famille dans les salles. Mais est-il adapté à tous les âges ?

Le Chat Potté 2 est classé tout public en France, et PG (Parental Guidance, c'est à dire accessible à tous les âges mais certaine scènes peuvent être moins appropriées aux plus jeunes) aux Etats-Unis. En moyenne à travers le monde, le film est déconseillé aux moins de six ans, qui pourraient ne pas comprendre toutes les subtilités du long-métrage.

Synopsis - Le Chat potté découvre que sa passion pour l'aventure lui a coûté cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, il ne lui en reste plus qu'une. Le héros poilu se lance dans un voyage épique pour trouver le mythique Dernier Souhait et retrouver ses neuf vies.