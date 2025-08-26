Elementaire est un film Pixar sorti au cinéma le 21 juin 2023. Avez-vous reconnu les voix françaises ?

Elementaire est le Xe film des studios Pixar. Présenté en cérémonie de clôture du dernier Festival de Cannes, le long-métrage d'animation est sorti au cinéma ce mercredi 21 juin 2023. Les spectateurs peuvent y découvrir la ville d'Element City, mais plus particulièrement l'histoire de Flam, une jeune femme du peuple du feu qui se prépare à reprendre l'entreprise familiale, et Flack, un employé de la ville fait d'eau. Ces êtres flamboyants et aquatiques, qui n'auraient pourtant jamais dû se rencontrer, vont se côtoyer par un concours de circonstance et faire face à ce qui les sépare, mais aussi à ce qui les rassemble.

Comme tous les films d'animation, il a fallu trouver les acteurs pour doubler les personnages, à la fois en version originale mais aussi en français. Pour ce qui est de la version tricolore, ce sont deux acteurs bien connus du public qui incarnent Flam et Flack. Adèle Exarchopoulos prête sa voix à l'héroïne enflammée du film. Ce n'est d'ailleurs pas sa seule expérience de doublage, puisque la comédienne de L'amour ouf et Je verrai toujours vos visages a aussi prêté sa voix à Ennui dans Vice-Versa 2. Face à elle, c'est Vincent Lacoste qui a été choisi pour incarner l'élémentaire d'eau. L'acteur de 32 ans révélé dans Les Beaux Gosses avait déjà prêté sa voix dans le film d'animation Sahara sorti en 2017.

Synopsis - Dans la ville d'Element City, le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d'esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qu'ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent...

Notre critique d'Elementaire

Elementaire n'est peut-être pas le film Pixar le plus original, ni le plus émouvant. Mais il reste incroyablement efficace et promet de plaire à tous les âges. D'abord, par ses qualités visuelles, puisque le film plonge le spectateur dans une ville aussi vivante que colorée pour en mettre plein les yeux. Mais aussi, dans ses thématiques universelles et humanistes. Car cette comédie romantique, convenue mais pleine de tendresse, puise sa force dans son récit politique. Avec une sincérité désarmante, le réalisateur Peter Sohn a puisé dans sa propre histoire romantique et familiale pour aborder les questions de l'immigration, de l'acceptation de soi, de l'autre, ainsi que le poids de l'héritage familial. De ce melting-pot, naît un récit touchant et actuel à voir absolument sur petit ou grand écran.