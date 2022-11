ELEMENTAIRE PIXAR. Le prochain film Pixar attendu pour l'année 2023, "Élémentaire", se dévoile pour la première fois dans une première bande-annonce.

Un nouveau film Pixar va sortir durant l'année 2023. Élémentaire est la dernière création du studio de Disney réalisée par Peter Sohn (Le voyage d'Arlo, Ratatouille) et produit par Denise Ream (Cars 2, Le voyage d'Arlo). Ce long-métrage, qui n'a pas encore de date de sortie, se déroule dans la ville d'Element City, où les différents éléments (feu, eau, air, terre) vivent en harmonie.

Le quotidien de cette ville va être bouleversée par l'amitié inattendue entre Flam, une jeune femme intrépide, et Flack, un sentimental et suiveur, qui va bouleverser la ville d'Element City où vivent les cinq éléments (feu, eau, terre, air). Si la date de sortie précise en France n'est pas encore connue (on ne sait pas non plus s'il sortira au cinéma ou directement en streaming), une première bande-annonce a été dévoilée. Vous pouvez la découvrir dès à présent ci-dessous.

Synopsis - Dans la ville d'Element City, le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d'esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qu'ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent...