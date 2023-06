ELEMENTAIRE PIXAR. Présenté en clôture du 76e Festival de Cannes, le nouveau film Pixar sort au cinéma ce mercredi 21 juin 2023. Mais faut-il aller le voir ? Notre critique.

Les films Pixar sont toujours attendus de pied ferme par les enfants, mais aussi leurs parents. Elementaire est le petit nouveau de la grande famille du studio d'animation. Présenté en cérémonie de clôture du dernier Festival de Cannes, le long-métrage d'animation sort au cinéma ce mercredi 21 juin 2023.

Les spectateurs pourront y découvrir la ville d'Element City, mais plus particulièrement l'histoire de Flam, une jeune femme du peuple du feu qui se prépare à reprendre l'entreprise familiale, et Flack, un employé de la ville fait d'eau. Ces êtres flamboyants et aquatiques, qui n'auraient pourtant jamais dû se rencontrer, vont se côtoyer par un concours de circonstance et faire face à ce qui les sépare, mais aussi à ce qui les rassemble.

Elementaire n'est peut-être pas le film Pixar le plus original, ni le plus émouvant. Mais il reste incroyablement efficace et promet de plaire à tous les âges. D'abord, par ses qualités visuelles, puisque le film plonge le spectateur dans une ville aussi vivante que colorée pour en mettre plein les yeux. Mais aussi, dans ses thématiques universelles et humanistes. Car cette comédie romantique, convenue mais pleine de tendresse, puise sa force dans son récit politique. Avec une sincérité désarmante, le réalisateur Peter Sohn a puisé dans sa propre histoire romantique et familiale pour aborder les questions de l'immigration, de l'acceptation de soi, de l'autre, ainsi que le poids de l'héritage familial. De ce melting-pot, naît un récit touchant et actuel à voir absolument sur grand écran.

Synopsis - Dans la ville d'Element City, le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d'esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qu'ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent...