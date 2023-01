BABYLON FILM. Le film avec Brad Pitt et Margot Robbie sort au cinéma ce 18 janvier 2023. Voici tout ce qu'il faut savoir sur "Babylon" de Damien Chazelle.

[Mis à jour le 17 janvier 2023 à 11h55] Babylon promet d'être l'événement cinéma de cette année 2023. Le nouveau film de Damien Chazelle, réalisateur de La La Land et Whiplash, sort ce mercredi 18 janvier 2023. Porté par Brad Pitt et Margot Robbie, le long-métrage plonge le spectateur dans le Hollywood des années 1920, retraçant les excès et la chute de différents protagonistes. La débauche et le côté sombre d'Hollywood est ici mise en lumière pour le spectateur, avec du sexe, de la drogue ou encore de la scatologie au programme.

Babylon suit particulièrement Jack Conrad, star du cinéma muet, et Nelly LeRoy, qui débarque à Los Angeles dans l'espoir de devenir une star du grand écran alors que le parlant arrive. "Je voulais examiner au microscope les débuts d'une forme d'art et d'une industrie, lorsque toutes deux étaient encore en train de trouver leurs marques, et, plus profondément, j'aimais l'idée d'observer une société en mutation", explique Damien Chazelle dans le dossier de presse du film. Sur Rotten Tomatoes, agrégateur de critiques, Babylon divise la presse (55% d'avis positifs) et les spectateurs (51%) qui ont pu découvrir le film en salle. Nul doute que le film de Chazelle risque de faire parler de lui !

Synopsis - Récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, Babylon retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.