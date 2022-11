BABYLON FILM. Le film de Damien Chazelle, avec Margot Robbie et Brad Pitt au casting, se dévoile dans une nouvelle bande-annonce, avant sa sortie cinéma prévue pour le début de l'année 2023.

Après La La Land, Damien Chazelle continue de disséquer la Cité des Anges. Cette fois, c'est sur Hollywood que le cinéaste américano-français braque sa caméra. En effet, son prochain film, Babylon, plongera les spectateurs dans le Los Angeles des années 1920, en plein âge d'or de la cité du cinéma. Une dernière bande-annonce du long-métrage a été partagée par Paramount Pictures ce 28 novembre 2022.

Ces nouvelles images donnent un premier aperçu sur ce film ambitieux et démesuré sur la création d'Hollywood. Excès et dépravations sont incarnés dans Babylon par différents personnages. Au casting, les spectateurs reconnaîtront Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva ou encore Tobbie Maguire et Jean Smart. Babylon sortira au cinéma le 18 janvier 2023. En attendant, vous pouvez découvrir la bande-annonce du film ci-dessous.

Synopsis - Récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, Babylon retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.