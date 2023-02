Alibi.com 2, suite de la comédie à succès, est sorti au cinéma ce mercredi 8 février 2023. Qu'en ont pensé les critiques cinéma ?

La bande à Fifi signe son retour au cinéma. Au programme pour les fans, la suite d'Alibi.com, premier épisode sorti en 2017. Six ans plus tard, Greg (Philippe Lacheau) décide de remonter son agence de mensonges lorsque sa fiancée, Flo, demande à rencontrer ses parents. Il préfère alors utiliser de faux parents plutôt que de révéler que son père est un escroc et sa mère une ancienne actrice de films de charme. S'ensuivent alors de nouveaux rebondissements comiques pour le plus grand bonheur des fans du genre. Mais Alibi.com 2 est-il réussi ? Le film récolte la note de 3,2/5 étoiles sur Allociné de la part de la presse, sur 13 titres cités.

Parmi les conquis, on peut citer Le Parisien, qui salue la générosité des acteurs et les "situations qui mêlent gags visuels, absurde et même humour noir". 20 minutes apprécie de son côté "l'action mise en scène avec un soin méticuleux", tandis que Ouest France l'admet : "c'est gros, parfois très gros... mais on rigole". Et le réalisateur réussit à maintenir le rythme de sa comédie sans faiblir." Les spectateurs doivent toutefois s'attendre à un humour "potache, vulgaire comme il faut, sans prétention et terriblement efficace" avertit Le Journal du Dimanche. A l'inverse, le magazine spécialisé Première est très loin d'être convaincu, lui attribuant la note de 1/5 : "Un 'Lacheau movie' petit cru, pas honteux mais pensé encore une fois pour un public très large" note le média. Cependant, les fans de la bande à Fifi devraient être comblés par Alibi.com 2.

Synopsis - Après avoir fermé son agence, la vie de Greg est devenue trop tranquille. Mais lorsqu'il décide de demander Flo en mariage, il doit présenter ses parents, dont l'un est un escroc, et l'autre une ancienne actrice de films de charme. Il décide alors de rouvrir son agence pour trouver de faux parents qui soient présentables.