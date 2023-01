TAR. Le film Tár de Todd Field met en scène Cate Blanchett dans le rôle d'une cheffe d'orchestre dont la vie à Berlin est remise en question par des accusations graves. Le personnage est-il inspiré de faits réels ?

Sorti au cinéma en France le mercredi 25 janvier 2023, Tár est un long-métrage de Todd Field qui fait des remous en ce moment dans la course aux Oscars. Le film a reçu pas moins de six nominations aux Oscars 2023 notamment dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice. Cate Blanchett a d'ailleurs été récompensée à plusieurs reprises pour son interprétation de Lydia Tár. Sa performance lui a par exemple valu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique ainsi que le prix d'interprétation féminine au Festival de Venise.

Dans Tár, Cate Blanchett campe le personnage de Lydia Tár, première femme nommée cheffe d'orchestre à l'orchestre philharmonique de Berlin. Alors au sommet de sa gloire, Lydia Tár doit bien vite redescendre de son piédestal lorsque des accusations sont faites à son encontre. C'est alors que démarre une chute vertigineuse pour celle qui était précédemment considérée comme une prodige. Le personnage de Lydia Tár est-il inspiré d'une véritable cheffe d'orchestre ?

Bien que la promotion du film mais aussi sa forme fassent grandement penser à un biopic (ou film biographique), Lydia Tár n'existe pas. De son propre aveu chez Classic FM, Cate Blanchett ne s'est inspirée d'aucune personnalité réelle pour son interprétation. Elle admet cependant avoir "pensé à Susan Sontag en tant qu'intellectuelle de renom, tout autant qu'à Alma Mahler, ainsi qu'à n'importe quelle cheffe d'orchestre contemporaine." Le film n'est donc pas fondé sur une cheffe d'orchestre en particulier.

Polémique autour du personnage de Lydia Tár

Ce qui n'a cependant pas empêché certaines personnes bien réelles d'être touchées par la représentation de Lydia Tár. C'est le cas de Marin Alsop, cheffe d'orchestre américaine, qui a trouvé des parallèles entre sa propre vie et le personnage de Cate Blanchett à l'écran. Alsop s'est exprimée à ce sujet dans les colonnes du Sunday Times. "Tant d'aspects superficiels de Tár semblait être alignée avec ma propre vie personnelle. Mais une fois que j'ai vu le film, je n'étais plus inquiète, j'étais offensée. J'étais offensée en tant que femme, en tant que cheffe d'orchestre et en tant que lesbienne. Avoir l'opportunité de représenter une femme dans ce rôle et en faire une agresseuse, c'est déchirant pour moi."

Prise à parti sur cette question sur les ondes de BBC Radio 4, Cate Blanchett a répondu à Marin Alsop, rappelant son "immense respect" pour la cheffe d'orchestre. "Ce n'est pas un film sur la direction d'orchestre, et je crois que les circonstances autour de ce personnage sont totalement fictives. J'ai moi-même regardé de nombreuses cheffes d'orchestre différentes mais aussi des romancières, artistes et musiciennes de tout bord. C'est un film très non-littéral." D'après l'actrice, Tár est "une méditation sur le pouvoir et la nature corruptrice du pouvoir et je pense que ça n'arrive pas seulement dans les cercles culturels." Cate Blanchett cite ainsi le fait que son personnage "aurait tout à fait pu être une grande architecte ou à la tête d'une corporation bancaire."

Synopsis - Première femme nommée chef d'orchestre à la tête de l'Orchestre philharmonique de Berlin, Lydia Tár semble réussir tout ce qu'elle entreprend. En pleine préparation pour un nouveau concerto prestigieux, elle s'emploie également à faire la promotion de son livre, dont la publication approche. Au sommet de la gloire et quasiment intouchable, Lydia va pourtant se rendre coupable d'actes pour le moins répréhensibles et qui vont soudain fortement compromettre ses plans. En effet, suite à des révélations qui se succèdent, elle voit sa brillante réputation voler en éclats et perd peu à peu tous ses soutiens. Une chute brutale s'amorce...