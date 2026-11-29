Sorti le 19 juillet 2023, le film oscarisé "Oppenheimer" de Christopher Nolan revient sur la création de la bombe atomique et ses conséquences.

Réalisé par Christopher Nolan, Oppenheimer est un film dramatique, entre le biopic et le drame historique, qui a créé l'événement à sa sortie dans les salles obscures, le 19 juillet 2023, et remportant 7 Oscars l'année suivante (dont celui du Meilleur film). Il s'agit du 12e film réalisé par Christopher Nolan.

Comme son nom l'indique, il s'intéresse à la figure de Julius Robert Oppenheimer, le créateur de la bombe atomique lors de l'opération Manhattan, durant la Seconde guerre mondiale. Pour incarner le rôle-titre, c'est Cillian Murphy, qui avait déjà joué des seconds rôles chez Nolan, qui a été choisi. Il donne la réplique à Emily Blunt, Matt Damon ou encore Robert Downey Jr.

Et qui dit biopic sur Julius Robert Oppenheimer, dit forcément scène où l'on voit la bombe atomique explosée. Auprès de TF1, l'équipe du film est revenu sur le tournage de cette séquence. On apprend ainsi que Christopher Nolan a choisi de ne pas utiliser d'effets numériques afin que le spectateur ressente "le sentiment de menace" lors du souffle de la première explosion nucléaire. L'acteur Cillian Murphy explique que cette séquence a nécessité plusieurs jours de tournage dans le désert du Nouveau-Mexique.

Christopher Nolan a refusé de dévoiler dans le détail comment la scène a été tournée, mais plusieurs membres de son équipe se sont confiés sur cette séquence spectaculaire. Le superviseur des effets spéciaux Scott R. Fisher a confié à Total Film avoir utilisé une technique de perspective forcée grâce à de grandes maquettes. L'objectif : donner l'illusion d'une différence de taille entre des objets ou des personnages dans une même scène, une méthode souvent utilisée au cinéma (notamment dans Le Seigneur des Anneaux pour souligner la différence de taille entre les différentes espèces fantastiques du film). Ceci afin de donner de l'impact à certains éléments en les rapprochant de la caméra.

Mais pour ce qui était de la reproduction de l'explosion, on ne pouvait évidemment pas utiliser une vraie arme nucléaire. En revanche, l'équipe d'Oppenheimer a mélanger de l'essence et du propane, ainsi que de la poudre d'aluminium et de magnésium, pour donner le "flash" que provoque une explosion d'une telle ampleur. Pour reproduire le champignon typique de la bombe nucléaire, Christopher Nolan a expliqué au micro d'Empire qu'ils ont photographié une explosion de TNT sous toutes ses facettes, avant d'en fusionner plusieurs pour en faire un plan unique.

"L'accomplissement de cette tâche impossible suscite un sentiment de victoire et d'enthousiasme, détaille le réalisateur au micro de TF1. Mais les implications pour le monde sont dévastatrices et se feront toujours sentir. J'aime à penser qu'on a su capturer ça dans le film."

Synopsis - "Oppenheimer" est un biopic consacré à Julius Robert Oppenheimer, un brillant chercheur connu pour avoir dirigé la création de la bombe atomique aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1945, Julius Robert Oppenheimer a changé la face du monde. C'est à lui qu'on doit l'invention de la bombe atomique, arme qui a totalement bouleversé les rapports de force dans le monde et qui a provoqué un véritable massacre de population au Japon, à Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Ces bombardements tuent plus de 200 000 personnes. Face à ce drame, le scientifique dénonce le massacre auprès du président Truman et démission de son poste. Accusé de sympathiser avec les communistes durant la guerre froide, on lui retire ses accréditations de sécurité en 1954. Il meurt le 18 février 1967, à seulement 62 ans.

Selon la presse, le biopic sur la figure complexe de l'inventeur de la bombe atomique est "passionnant" (Le Parisien), "sophistiqué et didactique" (franceinfo) mais aussi un "pari prodigieux" (Ecran Large). Pour le média spécialisé Cinemateaser, "Chris Nolan continue de mener le grand spectacle américain vers des territoires singuliers et expérimentaux, entre portrait intimiste et fresque politique. Du très grand cinéma." Télérama, de son côté, salue un "biopic aussi subtil qu'incarné", la performance d'acteur de Cillian Murphy mais aussi de Robert Downey Jr. sont unanimement salués.

Toutes les critiques ne sont cependant pas entièrement unanimes. C'est notamment le cas de Libération, qui écrit que ce film "à trop grands renforts d'effets pyrotechniques ne montre rien de la vie du "père" de la bombe atomique". De son côté, Les Numériques admet que le film est "impressionnant" mais "manque de coeur". Au tour des spectateurs de se faire leurs propres avis.

Oscars 2024 :

Meilleur film

Meilleure réalisation pour Christopher Nolan

Meilleur acteur dans un film dramatique pour Cillian Murphy

Meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr

Meilleure photographie

Meilleur montage

Meilleure musique de film

Golden Globes 2024 :

Meilleur film dramatique

Meilleure réalisation pour Christopher Nolan

Meilleur acteur dans un film dramatique pour Cillian Murphy

Meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr

Meilleure musique de film

BAFTA 2024 :

Meilleur film

Meilleure réalisation pour Christopher Nolan

Meilleur acteur

Meilleur acteur dans un film dramatique pour Cillian Murphy

Meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr

Meilleure photographie

Meilleur montage

Meilleure musique de film

Oppenheimer au box-office

Sorti en même temps que la comédie féministe Barbie de Greta Gerwig, les deux longs-métrages ont été mis en compétition alors qu'ils sont bien différents. Si Barbie a été un immense succès au box-office (1,4 milliards de dollars de recettes au box-office mondial), Oppenheimer a obtenu un succès critique considérable. Salué par la presse, il a également connu son succès en salles (953,8 millions de dollars engrangés à travers le monde, devenant le biopic le plus rentable de l'histoire du cinéma) mais a surtout été reconnu par ses pairs.

Pourquoi le film Oppenheimer est très différent des autres films de Nolan

En interview avant la sortie d'"Oppenheimer" le 19 juillet 2023, Christopher Nolan a décrit les particularités de ce long-métrage explosif. Le réalisateur de "The Dark Knight" et "Inception" a assuré que son dernier film contient davantage de romance, "beaucoup plus que ce [qu'il]a pu faire jusque-là". Le film contient ainsi des "scènes de nudité et des scènes de sexe" entre Cillian Murphy et Florence Pugh, qui incarne l'ancienne fiancé du scientifique, ce que le réalisateur ne s'était jamais autorisé à faire jusque-là dans sa filmographie. D'autres différences existent entre "Oppenheimer" et le reste de la filmographie du cinéaste, puisqu'il s'agira du film le plus long du réalisateur, et le premier depuis "Insomnia" (2002) à recevoir le classement "R", synonyme de "Restricted" aux Etats-Unis.