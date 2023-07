Les premiers spectateurs ont pu découvrir le dernier film de Christopher Nolan lors de l'avant-première parisienne ce mardi 11 juillet 2023. Découvrez les premières critiques.

[Mis à jour le 12 juillet 2023 à 11h16] Dans exactement une semaine, le 19 juillet, les spectateurs pourront découvrir le film "Oppenheimer" sur grand écran. Mais quelques chanceux ont pu découvrir la dernière réalisation de Christopher Nolan ce mardi, à l'occasion de l'avant-première parisienne qui se tenait au Grand Rex en présence de l'équipe du film.

Depuis, les premières critiques sont tombées, et elles sont dithyrambiques : "énorme morceau de cinéma" pour Cinemateaser, "un biopic trépidant" pour Maximilien Pierrette d'Allociné, "Mise en scène et écriture au top" pour Florent Boutet du Bleu du Miroir, les qualificatifs élogieux pleuvent pour décrire "Oppenheimer", un film entre thriller et introspection humaine morale, tout en convoquant les obsessions de l'espace-temps de Christopher Nolan. Les critiques, comme Alexandre Janowiak d'Ecran Large, saluent une "sublime expérience sensorielle". Il va désormais falloir s'armer de patience avant de découvrir le film en salles.

Les films de Christopher Nolan sont toujours attendus avec beaucoup d'impatience. "Oppenheimer" ne fait pas exception, d'autant plus qu'il sort en même temps que d'autres poids lourds de l'été : "Mission Impossible 7" sort une semaine avant, et "Barbie" le même jour, donnant lieu à une rivalité amusante sur les réseaux sociaux. En France, il sera possible de voir "Oppenheimer" dès le 19 juillet 2023.

Synopsis - "Oppenheimer" est un biopic consacré à Julius Robert Oppenheimer, un brillant chercheur connu pour avoir dirigé la création de la bombe atomique aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pourquoi le film Oppenheimer sera très différent des autres films de Nolan

En interview avant la sortie d'"Oppenheimer" le 19 juillet 2023, Christopher Nolan a décrit les particularités de ce long-métrage explosif. Le réalisateur de "The Dark Knight" et "Inception" a assuré que son dernier film contient davantage de romance, "beaucoup plus que ce [qu'il]a pu faire jusque-là". Le film contient ainsi des "scènes de nudité et des scènes de sexe" entre Cillian Murphy et Florence Pugh, qui incarne l'ancienne fiancé du scientifique, ce que le réalisateur ne s'était jamais autorisé à faire jusque-là dans sa filmographie. D'autres différences existent entre "Oppenheimer" et le reste de la filmographie du cinéaste, puisqu'il s'agira du film le plus long du réalisateur, et le premier depuis "Insomnia" (2002) à recevoir le classement "R", synonyme de "Restricted" aux Etats-Unis. Cela signifie que les mineurs de moins de 17 ans devront être accompagnés d'un adulte pour voir le long-métrage en salles.