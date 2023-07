OPPENHEIMER FILM. La dernière réalisation de Christopher Nolan, Oppenheimer, est sorti au cinéma ce mercredi. Mais faut-il le voir ? Revue de presse des avis critiques.

[Mis à jour le 19 juillet 2023 à 13h58] Ce mercredi 19 juillet, les cinéphiles doivent choisir : voir la comédie "Barbie", le biopic "Oppenheimer", ou les deux. Ces deux films très différents l'un de l'autre sortent le même jour au cinéma et attirent tous les deux la curiosité des spectateurs, au point que les internautes surnomment ce jour le "Barbenheimer" (contraction des titres des deux films).

Ceux qui choisiront le film de Christopher Nolan devraient être séduits par la nouvelle proposition radicale du cinéaste, à en croire les premiers avis critiques. Selon la presse, le biopic sur la figure complexe de l'inventeur de la bombe atomique est "passionnant" (Le Parisien), "sophistiqué et didactique" (franceinfo) mais aussi un "pari prodigieux" (Ecran Large). Pour le média spécialisé Cinemateaser, "Chris Nolan continue de mener le grand spectacle américain vers des territoires singuliers et expérimentaux, entre portrait intimiste et fresque politique. Du très grand cinéma." Télérama, de son côté, salue un "biopic aussi subtil qu'incarné", la performance d'acteur de Cillian Murphy mais aussi de Robert Downey Jr. sont unanimement salués.

Toutes les critiques ne sont cependant pas entièrement unanimes. C'est notamment le cas de Libération, qui écrit que ce film "à trop grands renforts d'effets pyrotechniques ne montre rien de la vie du "père" de la bombe atomique". De son côté, Les Numériques admet que le film est "impressionnant" mais "manque de coeur". Au tour des spectateurs de se faire leurs propres avis ce mercredi.

Les spectateurs ont répondu présent pour le "Barbenheimer". Au 9 heures des Halles, l'affiche se partage clairement entre "Barbie" et "Oppenheimer". Le premier film a cumulé 181 spectateurs pour la première séance de ce mercredi 19 juillet, tandis que le dernier Christopher Nolan a rassemblé 172 curieux. Un premier score encourageant qui promet de faire les beaux jours des salles de cinéma durant l'été.

Synopsis - "Oppenheimer" est un biopic consacré à Julius Robert Oppenheimer, un brillant chercheur connu pour avoir dirigé la création de la bombe atomique aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les films de Christopher Nolan sont toujours attendus avec beaucoup d'impatience. "Oppenheimer" ne fait pas exception, d'autant plus qu'il sort en même temps que d'autres poids lourds de l'été : "Mission Impossible 7" sort une semaine avant, et "Barbie" le même jour, donnant lieu à une rivalité amusante sur les réseaux sociaux. En France, il sera possible de voir "Oppenheimer" dès le 19 juillet 2023.

En 1945, Julius Robert Oppenheimer a changé la face du monde. C'est à lui qu'on doit l'invention de la bombe atomique, arme qui a totalement bouleversé les rapports de force dans le monde et qui a provoqué un véritable massacre de population au Japon, à Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Ces bombardements tuent plus de 200 000 personnes. Face à ce drame, le scientifique dénonce le massacre auprès du président Truman et démission de son poste. Accusé de sympathiser avec les communistes durant la guerre froide, on lui retire ses accréditations de sécurité en 1954. Il meurt le 18 février 1967, à seulement 62 ans.

Comment a été tournée la scène de l'explosion de la bombe atomique ?

Qui dit biopic sur Julius Robert Oppenheimer, dit forcément scène où l'on voit la bombe atomique explosée. Auprès de TF1, l'équipe du film est revenu sur le tournage de cette séquence. On apprend ainsi que Christopher Nolan a choisi de ne pas utiliser d'effets numériques afin que le spectateur ressente "le sentiment de menace" lors du souffle de la première explosion nucléaire. L'acteur Cillian Murphy explique que cette séquence a nécessité plusieurs jours de tournage dans le désert du Nouveau-Mexique. Néanmoins, la manière dont a été tournée et reproduite cette scène avec précision ne sera pas détaillée par les équipes du film. "L'accomplissement de cette tâche impossible suscite un sentiment de victoire et d'enthousiasme, détaille le réalisateur au micro de TF1. Mais les implications pour le monde sont dévastatrices et se feront toujours sentir. J'aime à penser qu'on a su capturer ça dans le film."

Pourquoi le film Oppenheimer sera très différent des autres films de Nolan

En interview avant la sortie d'"Oppenheimer" le 19 juillet 2023, Christopher Nolan a décrit les particularités de ce long-métrage explosif. Le réalisateur de "The Dark Knight" et "Inception" a assuré que son dernier film contient davantage de romance, "beaucoup plus que ce [qu'il]a pu faire jusque-là". Le film contient ainsi des "scènes de nudité et des scènes de sexe" entre Cillian Murphy et Florence Pugh, qui incarne l'ancienne fiancé du scientifique, ce que le réalisateur ne s'était jamais autorisé à faire jusque-là dans sa filmographie. D'autres différences existent entre "Oppenheimer" et le reste de la filmographie du cinéaste, puisqu'il s'agira du film le plus long du réalisateur, et le premier depuis "Insomnia" (2002) à recevoir le classement "R", synonyme de "Restricted" aux Etats-Unis. Cela signifie que les mineurs de moins de 17 ans devront être accompagnés d'un adulte pour voir le long-métrage en salles.