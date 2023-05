L'adaptation en live action du dessin animé Disney sort au cinéma ce mercredi 24 mai 2023. Faut-il aller voir "La petite sirène" ? Voici les premiers avis critiques.

[Mis à jour le 23 mai 2023 à 16h16] C'est l'heure du grand plongeon pour La Petite Sirène. Le remake en live action du classique Disney, réécrivant lui-même un conte de Hans Christian Andersen, sort au cinéma ce mercredi 24 mai 2023. Ce long-métrage réalisé par Rob Marshall (Chicago, Mémoires d'une geisha) est porté par Halle Bailey, jeune chanteuse de 23 ans connue pour le duo Chloe x Halle. Attendu au tournant comme toutes les adaptations des dessins animés qui ont bercé notre enfance, La Petite sirène a-t-il conquis la critique ?

Si l'on s'en fie à l'avis de Rotten Tomatoes, le film décroche la note de 70% d'avis positifs sur une centaine de critiques, anglophones pour la plupart, qui sont dythirambiques. La performance de Halle Bailey en Ariel rêvant d'une "vie sur Terre loin de la mer", est largement saluée, qualifiée de "charmante" par Empire Magazine. L'actrice "livre une performance lumineuse et brille sans effort" note le Seattle Time, qui loue, notamment, sa prouesse vocale. Certains, comme la journaliste d'Arizona Republic, ne manquent pas de préciser que c'est "la meilleure" des dernières adaptations en live action de Disney.

Mais plusieurs critiques négatives, françaises pour la plupart, viennent adoucir ce concert de louanges. Cette adaptation en live action souffre en effet de la comparaison de son prédécesseur animé, surtout d'un point de vue esthétique. Pour Première, qui salue également la performance de l'actrice principale, "Rob Marshall se perd et nous perd, lui, dans une mise en scène insipide". Franceinfo dénonce une version "aseptisée" et une esthétique "réaliste mais artificialisée par la technologie". De son côté, Les Numériques salue les "modifications modernes et bienvenues", notamment dans les thématiques écologiques et la diversité développées, "qui se révèlent finalement accessoires, le film restant bien trop sage pour proposer une véritable relecture inspirée et enthousiasmante de son histoire".

Synopsis - Ariel, sirène et fille du roi Triton, rêve de devenir humaine et de vivre une romance avec le beau Prince Eric qu'elle a sauvé de la noyade. Prête à tout, elle conclut un pacte avec la sorcière des océans Ursula : des jambes humaines en échange de sa voix. Il s'agit de l'adaptation en live action du film d'animation Disney sorti en 1989.