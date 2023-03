CREED 3. Sylvester Stallone est absent du troisième épisode de la franchise centrée sur Adonis Creed, dérivée des films Rocky. Pour quelles raisons ?

[Mis à jour le 1er mars 2023 à 11h12] Creed III, troisième film centré sur Adonis Creed, est sorti au cinéma ce mercredi 1er mars 2023. Réalisé par Michael B. Jordan, qui incarne également le rôle-titre, le long-métrage dérivé de la franchise Rocky ne voit pas Sylvester Stallone revenir pour jouer le mythique boxeur. L'acteur américain avait révélé dans un post sur Instagram sa querelle avec le producteur de Rocky, Irwin Winkler, qui refuserait de lui laisser les droits du personnage et de la franchise. Par ailleurs, il estime auprès du Hollywood Reporter que le troisième film "a pris une direction qui est assez différente de ce que j'aurais fait. La philosophie d'Irwin Winkler et Michael B. Jordan est différente."

De son côté, le réalisateur de Creed III se montre plus consensuel. "Nous voulions vraiment écrire cette histoire et cet univers autour du personnage d'Adonis, pour lui permettre d'aller de l'avant, de s'émanciper", expliquait Michael B. Jordan dans une interview avec IGN. "Nous avons beaucoup de respect pour ce que Sylvester Stallone construit, a-t-il ajouté. Maintenant, nous souhaitant mettre en lumière Adonis et sa famille". Cela ne signifie pas pour autant que Sylvester Stallone en a totalement fini avec Rocky Balboa. Il est actuellement en train d'écrire le scénario d'une série télévisée, qui se concentre sur la jeunesse du boxeur qu'il a incarné au cinéma, dans les années 1960.

Synopsis - Champion de boxe, Adonis Creed se voit défier par son ami d'enfance, Damian, récemment sorti de prison et lui aussi prodige de la boxe. Il est bien déterminé à anéantir Adonis.