FAST AND FURIOUS 10. Une première bande-annonce du dixième épisode de Fast and Furious a été mise en ligne, quelques mois avant la sortie.

"Le début de la dernière course". C'est ce que nous promet l'affiche de Fast X, le dixième épisode de la saga Fast and Furious. Vin Diesel rempile aux côtés de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel ou encore John Cena et Jason Statham pour cet avant-dernier épisode de la saga, réalisé par Louis Leterrier. Fast and Furious 10 doit sortir au cinéma le 19 mai 2023 aux Etats-Unis.

Fast X sera directement lié au cinquième épisode de la franchise, Fast & Furious 5 réalisé par Justin Lin. Si celui-ci est le point de départ de ce dixième film avec la course-poursuite à Rio retournée à l'identique, Paul Walker décédé en 2013 ne sera pas intégré au film via deepfake. Jason Momoa serait également le fils d'Hernan Reyes, méchant du cinquième film, cherchant à se venger de Dom. Cipher (Charlize Theron) et Deckard Shaw (Jason Statham) seront également de retour. Regardez la bande-annonce de Fast and Furious 10.

Synopsis - Fast X est le dixième épisode de la franchise de films d'action Fast and Furious. Le synopsis officiel du film n'est pas encore connu.