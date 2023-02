Une nouvelle adaptation cinéma du Comte de Monte Cristo, classique d'Alexandre Dumas, est en préparation. Pierre Niney incarnera le rôle principal. A quelle date voir le film ?

Après Les trois mousquetaires, une nouvelle œuvre d'Alexandre Dumas fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Le tournage d'un film sur Le Comte de Monte-Cristo a été annoncée ce vendredi 10 février. Ce long-métrage sera réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, auteurs de théâtre à succès à qui l'on doit, au cinéma, Le prénom, Un illustre inconnu ou encore Le meilleur reste à venir. Le film est attendu sur grand écran pour une sortie cinéma le 23 octobre 2024.

Au casting, Pierre Niney a été choisi pour incarner Edmond Dantès, qui devient au fil du récit le fameux Comte de Monte-Cristo. "Comme des millions de lecteurs à travers le monde j'ai été marqué et transporté par le grand roman qu'est Monte-Cristo, réagit l'acteur dans un communiqué de presse. L'ambition et la force du projet nous obligent autant qu'elles nous inspirent. Nous voulons créer un grand film d'aventure, de personnages mais surtout… de vengeance." On ne sait pas encore quels seront les autres acteurs à lui donner la réplique dans ce film, dont les prises de vues auront lieu de juillet à décembre.