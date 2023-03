COCAINE BEAR. Le film "Crazy Bear" ("Cocaine Bear" en anglais) est sorti au cinéma ce mercredi 15 mars 2023. Il s'inspire d'un fait divers très surprenant mais qui s'est réellement produit.

[Mis à jour le 15 mars 2023 à 9h00] Les amateurs de comédies noires et de séries B vont se ruer en salles pour découvrir Crazy Bear, sorti au cinéma ce mercredi 15 mars 2023. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, l'intrigue du film est adapté d'une historie vraie. En septembre 1985, de la cocaïne a été déchargée dans la forêt nationale de Chattahoochee-Oconee, au nord de l'état de la Géorgie, aux Etats-Unis. Le pilote, qui serait l'ex-policier et membre du réseau de trafic de drogue "The Company", Andrew Carter Thornton II, aurait été retrouvé mort après le crash de l'avion, alors que son parachute ne s'est pas ouvert. Une partie de cette cargaison, 35 kilos précisément, a été trouvée en novembre 1985 par un ours de 80 kilos, qui s'est empressé d'en dévorer une partie.

Si le pitch de Crazy Bear s'inspire de cette partie de l'histoire, la suite est bien différente. Le véritable ours est en effet mort d'une overdose en une vingtaine de minutes seulement, et n'aura pas dévoré (presque) tous les humains sur son passage comme c'est le cas dans le film d'Elizabeth Banks. Une semaine plus tard, le cadavre de l'animal et les restes de cocaïne est découvert par un chasseur. Il faudra toutefois attendre trois semaines pour que la nouvelle remonte jusqu'aux autorités. Néanmoins, la drogue avait entre temps disparue. Deux ans plus tard, les autorités accusent la petite-amie de Thornton d'avoir essayé de faire entrer de la cocaïne de Colombie au Tennessee, comme détaille le livre The Bluegress Conspiracy. Les charges ont néanmoins été abandonnées en 1988, pour aveux obtenus sous la contrainte.

Synopsis - En 1985, une cargaison importante de cocaïne disparaît au fin fond de la Géorgie après le crash de l'avion qui transportait la marchandise. Un ours brun la trouve et, après l'avoir consommée, devient accro à la drogue et terriblement dangereux. Des flics, des dealers, des touristes, des gardes-chasses, une mère et deux adolescents se retrouvent malheureusement sur son passage...