Sorti en mars 2023, Je verrai toujours vos visages a été un succès critique et populaire. Le touchant film de Jeanne Herry met en lumière le dispositif de la justice restaurative, système qui existe en France depuis 2014 qui met en place des rencontres entre détenus et victimes afin que chaque partie trouve l'apaisement par le dialogue. "Ce qui m'intéressait dans ce processus était précisément ce qui motivait mes recherches sur le cerveau : la réparation", expliquait la cinéaste au moment de la sortie du film, dans des propos rapportés par Allociné.

Pour les besoins de l'écriture et du tournage, la réalisatrice a mené des recherches approfondies. Si elle n'a pas pu assisté à de vraies rencontres entre des victimes et des agresseurs (afin que le cadre d'expression reste le plus sécurisé possible, ce qui est le principe même de ce dispositif), elle a assisté à des formations d'animateurs et de médiateurs. En revanche, Je verrai toujours vos visages ne raconte pas une histoire vraie : les personnages interprétés par la galerie d'acteurs (Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Miou-Miou...) sont fictifs, même s'ils font l'écho de problématiques sociales bien réelles. "[Mes films] ne sont pas des documentaires, tempère la réalisatrice, toujours dans des propos rapportés par Allociné. Le fond me touche, mais c'est d'abord le cinéma qui m'importe. Ce sujet, je le choisis car je pressens que je vais pouvoir y planter des graines de romanesque et qu'il va m'offrir la possibilité de faire un bon film."

Cela ne signifie pas que ce que montre le film est de la fiction. Les vols avec violence et les violences intrafamiliales sont une réalité et de véritables problématiques sociétales. Pour écrire le personnage de la victime d'abus par son frère, jouée par Adèle Exarchopoulos, Jeanne Herry s'est une nouvelle fois documentée : "Les violences intrafamiliales n'ont pas de frontières sociales, elles frappent tous types de familles, de quartiers, de classes… Ce sont des guerres sourdes qui ont lieu derrière les murs des maisons, nos maisons, chacun peut s'identifier, se projeter. J'ai voulu raconter un frère agresseur, une soeur victime et la famille qui avait généré cela. La violence, l'amour, la prise de pouvoir, les manques et les manquements… Des drames effroyables et courants."

Synopsis - Des auteurs et des victimes d'infractions se rejoignent au sein d'une association qui prône le dialogue pour apaiser la colère et les souffrances.