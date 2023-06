Asteroid City, nouveau film réalisé par Wes Anderson, est sorti au cinéma en France ce mercredi 21 juin 2023. Découvrez l'avis des critiques.

Les films de Wes Anderson sont toujours attendus de pieds fermes par les cinéphiles français. Son dernier long-métrage, Asteroid City, est à découvrir au cinéma depuis ce mercredi 21 juin 2023. Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, le réalisateur est une nouvelle fois reparti bredouille. Mais son film ne manque pas de remporter l'adhésion de la presse et récolte la note de 3,3/5 avis positifs sur Allociné.

Les Cahiers du Cinéma estiment ainsi qu'Asteroid City "est certainement l'un des films les plus émouvants de son auteur", tandis que Cinemateaser salue un long-métrage "mélancolique et merveilleux, la vie en mieux". Pour Voici, le film est "tout simplement splendide", quand Télé-Loisirs salue une "splendeur visuelle" qui "se pare d'une réflexion profonde sur nos pertes de repère durant la pandémie." Pour Le Pariisen, cette "fantaisie délirante, à mi-chemin entre le théâtre filmé et la comédie de science-fiction" est servie par "un casting éblouissant".

Mais la presse n'est pas unanime sur Asteroid City. Parmi les déçus, citons Télé 7 Jours, qui estime que le film "tourne rapidement à vde" et que "l'émotion n'affleure pas" dans cette "proposition de cinéma un brin trop radicale". Le magazine spécialisé Première estime de son côté que le "délire miniaturiste" du réalisateur "empêche finalement la vie de jaillir de ses cadres", "son cinéma est plus que jamais enfermé dans des obsessions qui tournent à vide et ne produisent plus aucune émotion". Au spectateur désormais de se faire son avis en salles.

en savoir plus

Asteroid City suit le quotidien d'une petite ville fictive dans les années 1950, dans laquelle se tient une convention scientifique réputée, qui rassemble des petits génies et leurs parents venus de l'ensemble des Etats-Unis. Mais la compétition sera perturbée par plusieurs événements inexpliqués.

Une nouvelle fois, Wes Anderson a réuni une myriade de stars pour Asteroid City. A l'affiche de son prochain film, on retrouve les acteurs Jason Schwartzman, Scarlett Johnansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber ou encore Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie et Jeff Goldblum... Rien que ça !

