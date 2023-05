Le dernier film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert de Niro s'offre une première bande-annonce haletante en amont de sa projection au Festival de Cannes. Quelle date de sortie en France ?

Killers of the Flower Moon est l'un des films les plus attendus de la fin de l'année 2023. Ce dernier long-métrage réalisé par Martin Scorsese est projeté pour la première fois en avant-première au Festival de Cannes, plusieurs mois avant sa sortie. Le film porté par Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio et Robert de Niro doit sortir au cinéma en France le 18 octobre 2023. Il sera par la suite disponible sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Killers of the Flower Moon est un western adapté du roman de David Grann. Il s'inspire de la terrible histoire vraie d'Ernest Burkhart et Mollie Kyle. Grâce à un gisement de pétrole, le peuple amérindien Osage devient riche du jour au lendemain et attire la convoitise de dangereux hommes blancs. Il s'agit du dernier film de Martin Scorsese, sorti quatre ans après The Irishman. Vous pouvez en découvrir l'inquiétante et haletante bande-annonce ci-dessous.

Synopsis - Au début du XXème siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de Blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent Osage que possible avant de recourir au meurtre…

Killers of the Flower Moon est le dernier film de Martin Scorsese qui doit sortir à la fin de l'année 2023. Fait assez rare pour être noté, cette production d'Apple Studios sortira dans les salles de cinéma en France le 18 octobre 2023. Il sera par la suite disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Apple TV+, à une date qui n'est, pour le moment, pas connue. Rappelons que les abonnés de la plateforme de streaming MyCanal ont également accès au contenu d'Apple TV+.