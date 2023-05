Réalisé par Justine Triet, "Anatomie d'une chute" a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes 2023. Le long-métrage est à voir dans quelques semaines dans les salles de cinéma.

Anatomie d'une chute a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes samedi 27 mai 2023. Réalisé par Justine Triet (Sybil, Victoria), le long-métrage retrace le procès d'une écrivaine accusée de la mort de son mari. En remportant la récompense suprême sur la Croisette, la réalisatrice française devient la troisième femme sacrée à Cannes, après Jane Campion et Julia Ducournau. Anatomie d'une chute doit sortir au cinéma très prochainement, le 23 août 2023.

Au casting de la Palme d'or 2023, on retrouve la comédienne allemande Sandra Hüller (Toni Erdmann, The Zone of Interest), mais également les acteurs français Antoine Reinartz (César du meilleur acteur dans un second rôle en 2018) et Swann Arlaud (César du Meilleur acteur en 2018).

Synopsis - Sandra, Samuel et leur fils malvoyant, Daniel, âgé de 11 ans, vivent ensemble depuis un an reclus à la montagne. Un jour, Samuel, le mari de Sandra, est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte, et son épouse est rapidement dans le viseur de la justice.