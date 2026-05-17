"Anatomie d'une chute" est un drame judiciaire français réalisé par Justine Triet qui a remporté la Palme d'or en 2023. La fin reste énigmatique, mais la réalisatrice s'est exprimée sur le sujet.

Sandra a-t-elle tué son mari ou non ? C'est la question au coeur du film Anatomie d'une chute, drame judiciaire de Justine Triet qui décortique la vie d'un couple au tribunal, lorsqu'une écrivaine (jouée par Sandra Hüller) est accusée d'avoir tué son mari. Lauréat de la Palme d'or en 2023 et de nombreux prix (un Oscar et six César), le long-métrage donne la réponse judiciaire à la mort de Samuel, qui démarre l'intrigue, mais laisse planer le mystère jusqu'à la fin sur ce qu'il s'est véritablement produit dans le chalet en montagne dans lequel se déroule le film.

Justine Triet a volontairement refusé de donner une réponse définitive sur ce qu'il est arrivé à Samuel, et le doute subsiste durant tout le film sur les faits. Dans plusieurs interviews, la réalisatrice s'est défendu d'avoir voulu faire un whodunnit : son sujet, c'est la justice et le tribunal, ainsi que l'interprétation des faits qui est fait à partir de fragments incomplets dans ce cadre : "La possibilité du meurtre est la porte d'entrée du film", et "les limites d'un procès" sont en réalité le sujet du film, a-t-elle déclaré auprès du média Salon.

Anatomie d'une chute ne tranche pas sur la culpabilité de Sandra, qui n'est "pas la parfaite victime", mais la cinéaste a confié qu'elle avait une idée précise de ce qui s'est réellement passé au cours de l'écriture. Mais comme "ce n'est pas le sujet du film", elle a refusé de le révéler à son équipe ni en interview. Elle a toutefois demandé à Sandra Hüller de jouer son personnage "sans jouer la duplicité", a-t-elle expliqué au micro de Backstage, "comme un documentaire".

L'interprétation la plus répandue reste que Samuel a soit mis fin à ses jours, ou qu'il a fait une chute accidentelle. C'est notamment le témoignage final de leur fils, Daniel, qui témoigne du mal-être profond de son père, qui oriente le public dans cette direction et donne l'impression que c'est la conclusion logique. Au public de se faire désormais sa propre interprétation.

fiche film

Anatomie d'une chute est un film français réalisé par Justine Triet. Dans ce drame judiciaire, les spectateurs y découvrent la vie d'un couple décortiquée au tribunal lorsqu'une écrivaine est accusée d'avoir tué son mari. Le témoignage de leur fils, malvoyant, devient alors essentiel. Au casting de la Palme d'or 2023, on retrouve la comédienne allemande Sandra Hüller (Toni Erdmann, The Zone of Interest), mais également les acteurs français Antoine Reinartz (César du meilleur acteur dans un second rôle en 2018) et Swann Arlaud (César du Meilleur acteur en 2018).

Anatomie d'une chute a fait un parcours fulgurant lors des cérémonies de remise de prix de 2024. Après avoir remporté la Palme d'or au Festival de Cannes 2023, le film a également remporté six Césars (Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleur scénario original et Meilleur montage), un Oscar (Meilleur scénario original) et deux Golden Globes (Meilleur scénario original et Meilleur film en langue étrangère).

Synopsis - Sandra, Samuel et leur fils malvoyant, Daniel, âgé de 11 ans, vivent ensemble depuis un an reclus à la montagne. Un jour, Samuel, le mari de Sandra, est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte, et son épouse est rapidement dans le viseur de la justice.

Il y a tout un monde dans Anatomie d'une chute, mille richesses que l'on peut s'amuser à analyser ou à décortiquer, sans que le film n'oublie à un seul instant d'être un vrai moment de cinéma. Minutieux et précis, le film de Justine Triet modernise le film de procès pour peindre un couple qui se délite à travers le portrait d'une femme moderne, complexe, à la marge et loin des codes, qui se retrouve jugée pour ce qu'elle représente.

Au cours de 2h30 qui passent à toute vitesse sans un temps mort, Justine Triet nous interroge sur la notion de vérité, et comment celle-ci peut être tordue et dépossédée lorsque l'intime devient publique. La réalisatrice français y fait preuve d'une véritable virtuosité pour rendre un moment (le procès) extrêmement codifié et froid passionnant, un talent pour trouver le chemin dans ce labyrinthe psychologique. La cinéaste prouve également son talent de direction d'acteur en proposant à son casting, Sandra Hüller et Antoine Reinartz en tête, des partitions époustouflantes d'authenticités. Même le chien joue bien. Que ça soit dans l'écriture ou dans la mise en scène, cette Palme d'or est amplement méritée.

Pourquoi Anatomie d'une chute ne représentait pas la France aux Oscars ?

S'il a bien remporté l'Oscar du Meilleur scénario original, Anatomie d'une chute n'était pas nommé à l'Oscar du Meilleur film étranger en 2024. La commission chargée de désigner le candidat de la France à la cérémonie de remise de prix a préféré envoyer en compétition La passion de Dodin Bouffant. Ce dernier n'a pas été retenu parmi les cinq finalistes par l'Académie.

Ce choix a été effectué par des professionnels du milieu du cinéma, à savoir les exportatrices Sabine Chemaly et Tanja Meissner, les producteurs Patrick Wachsberger et Charles Gillibert, les réalisateurs et réalisatrices Olivier Assayas et Mounia Meddour et le compositeur Alexandre Desplat. Selon des informations de Variety, le vote final était serré (4-3 en faveur de La passion de Dodin Bouffant), et un second vote a été refusé à l'un des membres de la commission qui avait finalement changé d'avis.

Le film de Justine Triet avait provoqué une polémique juste après avoir reçu la Palme d'or au Festival de Cannes. Dans son discours, la réalisatrice avait accusé le gouvernement de vouloir "casser l'exception culturelle" et lui reprochait d'avoir "nié de façon choquante" le mouvement contre la réforme des retraites en 2023. Interrogé par TF1 sur l'éviction d'Anatomie d'une chute, le CNC a rappelé que "la commission pour désigner le candidat de la France aux Oscars désigne son choix en toute indépendance". De son côté, le producteur du film de Justine Triet a dit ne "pas croire à une intervention politique".

Au total, Anatomie d'une chute était bien nommé dans cinq catégories aux Oscars 2024 : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice pour Sandra Hüller, Meilleur scénario original et Meilleur montage. Il a remporté le prix du Meilleur scénario original.

Les récompenses obtenues par Anatomie d'une chute

Oscars 2024 : Meilleur scénario original

Festival de Cannes 2023 : Palme d'or

Golden Globes 2024 :

Meilleur scénario original

Meilleur film en langue étrangère

César :