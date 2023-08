Après avoir reçu la Palme d'or au dernier Festival de Cannes, "Anatomie d'une chute" sort au cinéma ce mercredi 23 août 2023. On l'a vu, voici notre critique.

Le jury du 76e Festival de Cannes ne s'y est pas trompé. Anatomie d'une chute, Palme d'or 2023, est un grand film à voir absolument. Le long-métrage réalisé par Justine Triet (Victoria, Sybil...) est LA sortie cinéma de ce mercredi 23 août 2023. Les spectateurs y découvrent la vie d'un couple décortiquée au tribunal lorsqu'une écrivaine est accusée d'avoir tué son mari. Le témoignage de leur fils, malvoyant, devient alors essentiel.

Il y a tout un monde dans Anatomie d'une chute, mille richesses que l'on peut s'amuser à analyser ou à décortiquer, sans que le film n'oublie à un seul instant d'être un vrai moment de cinéma. Minutieux et précis, le film de Justine Triet modernise le film de procès pour peindre un couple qui se délite à travers le portrait d'une femme moderne, complexe, à la marge et loin des codes, qui se retrouve jugée pour ce qu'elle représente.

Au cours de 2h30 qui passent à toute vitesse sans un temps mort, Justine Triet nous interroge sur la notion de vérité, et comment celle-ci peut être tordue et dépossédée lorsque l'intime devient publique. La réalisatrice français y fait preuve d'une véritable virtuosité pour rendre un moment (le procès) extrêmement codifié et froid passionnant, un talent pour trouver le chemin dans ce labyrinthe psychologique. La cinéaste prouve également son talent de direction d'acteur en proposant à son casting, Sandra Hüller et Antoine Reinartz en tête, des partitions époustouflantes d'authenticités. Même le chien joue bien. Que ça soit dans l'écriture ou dans la mise en scène, cette Palme d'or est amplement méritée.

Synopsis - Sandra, Samuel et leur fils malvoyant, Daniel, âgé de 11 ans, vivent ensemble depuis un an reclus à la montagne. Un jour, Samuel, le mari de Sandra, est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte, et son épouse est rapidement dans le viseur de la justice.

Anatomie d'une chute a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes le 27 mai 2023. En remportant la récompense suprême sur la Croisette, la réalisatrice française Justine Triet devient la troisième femme sacrée à Cannes, après Jane Campion et Julia Ducournau. Au casting de la Palme d'or 2023, on retrouve la comédienne allemande Sandra Hüller (Toni Erdmann, The Zone of Interest), mais également les acteurs français Antoine Reinartz (César du meilleur acteur dans un second rôle en 2018) et Swann Arlaud (César du Meilleur acteur en 2018).